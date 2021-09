https://mundo.sputniknews.com/20210928/venezuela-ratifica-en-la-onu-su-respaldo-a-la-eliminacion-de-las-armas-nucleares-1116536626.html

Venezuela ratifica en la ONU su respaldo a la eliminación de las armas nucleares

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela reiteró este martes en una reunión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU su posición a favor de la... 28.09.2021, Sputnik Mundo

Plasencia señaló que las armas nucleares y de destrucción masiva constituyen un riesgo latente que amenaza toda la forma de vida existente en el planeta.De igual manera, el ministro de Relaciones Exteriores manifestó que los Estados poseedores de armas nucleares, deben adoptar sin más demoras medidas orientadas al desarme general, completo, no discriminatorio y sin dobles raseros, con estricto apego a los principios de transparencia, irreversibilidad y verificabilidad.Plasencia consideró que el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares sigue siendo la piedra angular del régimen de desarme y no proliferación nuclear.En enero pasado, entró en vigor el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, adoptado en 2017 por la ONU.Se trata del primer tratado multilateral de desarme nuclear aprobado en más de dos décadas.Los países firmantes se comprometen entre otras cosas a no desarrollar, adquirir, almacenar, usar o amenazar con usar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares.En el acuerdo no participan las cinco principales potencias nucleares: Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China y Francia.

venezuela

