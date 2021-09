https://mundo.sputniknews.com/20210928/presidente-de-mexico-recibe-a-altos-cargos-de-rusia-y-francia-en-fiesta-de-independencia-1116515018.html

Presidente de México recibe a altos cargos de Rusia y Francia en fiesta de Independencia

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo reuniones bilaterales en su despacho de Palacio Nacional con... 28.09.2021, Sputnik Mundo

Acompañado del canciller Marcelo Ebrard Casaubon, el jefe del Ejecutivo dialogó con el ministro de Trabajo y Protección Social de Rusia, Antón Kotiakov; la ministra de Transición Ecológica de Francesa, Barbara Pompili.Asimismo, recibió a los ministros de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar; de Serbia, Nikola Selakovic y el vicedecano cardenalicio del Vaticano, Leonardo Sandri.En un discurso antes de una representación con miles de actores en la plaza principal del Zócalo de la capital, frente a la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional el mandatario recordó que hace 200 años entraba el Ejército Trigarante a la Ciudad de México, que respaldó las tres garantías de Independencia, unidad nacional y religión católica.Aquella fecha "fue un festejo de la élite militar y política, y con poca o ninguna significación social, no deja de ser el acontecimiento formal en el que desembocaron los acuerdos de Iguala y los Tratados de Córdoba, y la culminación de la lucha de más de una década para alcanzar la Independencia de México", dijo el mandatario.Recordó que el 27 de septiembre de 1821 cabalgaban al frente de las tropas triunfantes el general Agustín de Iturbide y sus subordinados, los militares realistas y que "muy atrás venían los liberales encabezados por Vicente Guerrero, quienes ni siquiera firmaron al día siguiente el Acta de Independencia del Imperio Mexicano".Sin embargo, "lo vivido en ese día, hace 200 años, marcó para siempre nuestra separación política con España", enfatizó.Buenas relaciones con el mundoEl gobernante se declaró partidario de "la paz, de la soberanía y del amor".Indicó que México mantiene buenas relaciones con la Iglesia Católica "gracias, en mucho, a que el papa Francisco es un verdadero cristiano, un defensor de los pobres".Con motivo de esta conmemoración el papa envió una carta a los católicos de México, en la cual, reconoce "los errores cometidos en el pasado, que han sido muy dolorosos".Finalmente dijo que "no hay razón, tampoco, para enfatizar en este día las profundas diferencias históricas con Francia, porque en los nuevos tiempos esa nación y su Gobierno han sabido respetar la dignidad de nuestro pueblo".En cuanto a Rusia se preguntó "¿Y cómo reclamarle, en estos tiempos, a los rusos el asesinato del gran escritor y político, León Trotski, que estaba asilado en nuestro país; si hasta en la Guerra Fría mantuvimos buenas relaciones y hoy, con elegancia y amabilidad nos envían felicitaciones desde el espacio", como lo hicieron cosmonautas rusos desde la Estación Espacial Internacional.Reconoció que hace poco, cuando se contagió de COVID, "el presidente Vladímir Putin ofreció enviarme médicos para curarme y expresó que deseaba mi pronta recuperación".La tradición política mexicana siempre había festejado la noche del 15 de septiembre para recordar el llamado a la rebelión, hecha en el "Grito de Dolores" por el cura Miguel Hidalgo en 1810, once años antes de la proclamación de la independencia, y esta es la primera vez que se celebra la fecha de 1821.López Obrador, quien se reivindica como "liberal" señaló que desde aquella fecha Iturbide y los jefes políticos conservadores cumplieron con "el compromiso de hacer valer la Independencia de México", ante varios intentos de reconquista.El mandatario aclaró que en esta ocasión no hablaría de las confrontaciones internas entre liberales y conservadores ni del Movimiento de Reforma ni de la Revolución Mexicana de 1910.En efecto, Hidalgo fue combatido por Iturbide, quien se proclamó emperador, fue derrocado, desterrado en Italia y fusilado en abril de 1824 cuando hizo un regreso subrepticio y fue descubierto.López Obrador indicó que tampoco reseñaría cómo fueron enfrentadas invasiones extranjeras —de Francia y EEUU— para "hacer realidad la soberanía nacional".A pesar de las diferencias "es también mucho lo que nos une y nosotros predicamos y promovemos la fraternidad universal", puntualizó.

