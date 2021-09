https://mundo.sputniknews.com/20210927/el-salvador-cuba-o-mexico-america-latina-le-abre-paso-a-las-criptomonedas-1116496546.html

El Salvador, Cuba o México: América Latina le abre paso a las criptomonedas

El Salvador, Cuba o México: América Latina le abre paso a las criptomonedas

Son varios los países de la región que optaron por regular y habilitar el uso de criptoactivos en su territorio. Te contamos qué hace de Latinoamérica un terreno fértil para su desarrollo.

A pesar de la discusión vigente sobre su pertinencia o no, la regulación y habilitación del uso de criptomonedas sigue sumando países en América Latina. Si bien el paso más destacado fue el de El Salvador hacia al bitcoin —la más fuerte y antigua de estas monedas— el estatus de moneda de curso legal, no es el único que ofreció el visto bueno a la utilización de estos activos virtuales.En la lista se incluye México con su ley de fintech, Venezuela que no sólo permite el uso de criptomonedas sino que cuenta con la suya propia, o Cuba, que desde el pasado 15 de septiembre tiene vigente una resolución que regula el uso de activos virtuales en transacciones comerciales y la concesión de licencias para operaciones financieras, cambiarias, de cobranzas o pagos.Todos ellos tienen en común una característica: la dificultad, sea política o económica, para que la población pueda acceder al sistema financiero convencional y pueda atesorar valor.Según explicó a Sputnik el trader (operador) de criptoactivos y docente en CR Academia— un espacio de formación en blockchain y criptomonedas— Camilo Rodríguez, esto hace que la población las elija como alternativas, y más tarde el Estado y el propio sistema financiero las regule y se apropie de apropie ellas.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

