Banco de México alerta que "el bitcoin no es dinero y puede perder valor de un día a otro"

Banco de México alerta que "el bitcoin no es dinero y puede perder valor de un día a otro"

"El bitcoin se circunscribe más como una estrategia de inversión de alta volatilidad y de alto riesgo y no necesariamente como un medio de pago. Creemos que es más bien un especie de trueque porque está cambiando un bien por un bien, pero no tanto dinero por un bien", dijo.Destacó que para ser consideradas dinero, deberían cumplir con tres funciones básicas.Las declaraciones surgen después de que autoridades financieras mexicanas insistieran en que los criptoactivos no son de cursos legal en el país y que tampoco se consideran como divisas, según las leyes vigentes. Además, advirtieron que las instituciones que operen podrían ser sancionadas.Incluso, aseguró que el bitcoin se parece más a un metal precioso que a una moneda de uso cotidiano.Por otro lado, Díaz de León aseguró que el peso mexicano es en la actualidad una moneda global con liquidez, que provee a la economía de un precio de mercado profundo."Actualmente, el 80% de todas las transacciones peso-dólar la realiza los no residentes en México algo que hace el 30 años hubiese sido impensable, el peso es hoy una moneda global, es un éxito el contar con una moneda con esa liquidez y con ese tipo de cambio flexible que sirva como variable de ajuste y que también al final del día le provee a la economía de un precio de mercado profundo", expuso.

