Un exdiplomático chino insta a Pekín a estar preparado para ser el primero en usar armas nucleares

Según el diplomático chino, Pekín debería abandonar su política actual de no ser el primero en usar armas nucleares. En el discurso que dió ante la Asociación de Control de Armas y Desarme de China —una organización no gubernamental— Zukang declaró que esta política actual ha elevado la "autoridad moral" del país, pero que "no es adecuada" como respuesta a las nuevas alianzas militares de Washington y su creciente presencia en la región.Según The Daily Mail, las palabras de Zukang se deben a la creación de una nueva alianza de cooperación militar entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, denominada AUKUS, y destinada a fortalecer la capacidad militar de Australia en la región Asia-Pacífico. Los países acordaron cooperar en cuestiones de seguridad, incluido el sector de defensa.China se convirtió en potencia nuclear en 1964 y fue la primera en el mundo en adoptar la política de usar armas nucleares solo en respuesta a ataques con este tipo de armamento. Estados Unidos también promete no usar armas nucleares o amenazar con ellas contra la mayoría de las potencias mundiales, pero se hacen excepciones para China, Rusia y Corea del Norte.El primer ministro australiano, Scott Morrison, puntualizó que la alianza AUKUS hará que la región sea más segura. El primer ministro británico, Boris Johnson, dejó claro que "la asociación no tiene la intención de confrontar a ningún país".El representante de la Embajada de China en Estados Unidos, a su vez, pidió a los integrantes de la alianza "deshacerse de la mentalidad de los tiempos de la Guerra Fría y los prejuicios ideológicos". El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Zhao Lingjian, dijo que la creación de una alianza y la aparición de una flota de submarinos nucleares en Australia dañaría el régimen internacional de no proliferación nuclear y agravaría la carrera armamentista.El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, tildó a AUKUS de ser un supuesto "bloque político-militar con un marcado carácter proestadounidense". Para él, la nueva alianza "amenaza toda la arquitectura de seguridad en Asia" y supuestamente crea las condiciones previas para "socavar" la autoridad de la ASEAN y otras asociaciones regionales.

