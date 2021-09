https://mundo.sputniknews.com/20210926/mal-resultado-de-la-cdu-de-merkel-frente-al-spd-a-pie-de-urna-en-alemania-1116443809.html

El segundo puesto corresponde a la alianza conservadora de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana (un 24%), seguido del bloque Alianza 90/Los Verdes (un 14,5%) y el Partido Democrático Libre (un 12%).Les siguen el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (un 10%) y La Izquierda (un 5%).Al mismo tiempo, según los resultados del sondeo a pie de urna del canal ARD, el SPD y la alianza conservadora comparten el primer puesto obteniendo un 25 % cada uno.El bloque Alianza 90/Los Verdes se sitúa en un 15%, Alternativa para Alemania en un 11%, mientras el Partido Democrático Libre en un 11%. La Izquierda obtuvo un 5%.Un total de 6.211 candidatos de 47 partidos políticos compiten en las urnas este 26 de septiembre.Las elecciones parlamentarias de 2021 marcaran fin de la era de Angela Merkel. La canciller federal, que ejerce el cargo desde 2005, planea abandonar el mundo de la política después de estas legislativas.

