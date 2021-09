https://mundo.sputniknews.com/20210926/los-3-trucos-para-acabar-con-los-piojos-de-una-vez-por-todas-1116443445.html

Los 3 trucos para acabar con los piojos de una vez por todas

Los 3 trucos para acabar con los piojos de una vez por todas

Los 'Pediculus humanus capitis', comúnmente conocidos como piojos, pueden convertir tu vida en una verdadera pesadilla. En este artículo te explicamos cómo... 26.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-26T23:00+0000

2021-09-26T23:00+0000

2021-09-26T23:00+0000

estilo de vida

salud

piojos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1116443183_178:309:1970:1317_1920x0_80_0_0_c3fadc710560fb90644f25da29f6963d.jpg

Si bien los piojos no transmiten enfermedades, sus picaduras suelen causar irritación y picazón. Por suerte, existen varios remedios caseros que te ayudarán a acabar con ellos. Te contamos cuáles son.En primer lugar, es necesario examinar el pelo, mechón por mechón, bajo una luz brillante. Presta una atención especial a la nuca, las orejas y las sienes, pues estos son los lugares en los que suele haber más piojos.Si encontraste infestaciones de piojos o de sus huevos, llamados liendres, no te preocupes. Simplemente adquiere un peine especial bautizado como lendrera: tiene púas muy cerradas, por lo que permite eliminar los piojos y las liendres de tu melena, uno por uno. Pásala reiteradamente por cada sección del cabello, en distintas direcciones. Luego, es necesario limpiar la lendrera con una toalla de papel. Para obtener los mejores resultados, aplica aceite de oliva o un acondicionador.Los insecticidas que se suelen utilizar para tratar a los piojos son tóxicos y pueden ser perjudiciales para tu melena. Por su parte, el vinagre —un popular remedio casero utilizado por nuestras abuelas y las abuelas de nuestras abuelas— no resulta tan eficaz. Opta por un champú medicinal, bautizado como pediculicida y capaz de eliminar piojos, ninfas y liendres de manera más segura. Sigue escrupulosamente las instrucciones y repite el tratamiento 10 días después.A pesar de que es técnicamente imposible eliminar todos los piojos o las lendreras de tu ropa o almohada, no pueden sobrevivir más de un par de días fuera del cuero cabelludo. En cualquier caso, lava las prendas con agua caliente y no te olvides de aspirar la alfombra, los muebles y los asientos de tu coche. Y si hay objetos que todavía no quieres o no puedes lavar, colócalos en una bolsa de plástico bien cerrada. Este truco impedirá que las liendres y los piojos se esparzan por la casa.

https://mundo.sputniknews.com/20210919/imagenes-fuertes-hospitalizan-de-emergencia-a-una-mujer-por-tener-millones-de-piojos-1116208993.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salud, piojos