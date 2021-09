https://mundo.sputniknews.com/20210926/hijo-de-los-invencibles-toyota-recuerda-su-legado-en-el-anuncio-del-nuevo-tundra--video-1116440741.html

'Hijo de los invencibles': Toyota recuerda su legado en el anuncio del nuevo Tundra | Video

'Hijo de los invencibles': Toyota recuerda su legado en el anuncio del nuevo Tundra | Video

Los autos de Toyota pueden tener muchas características positivas, pero quizás una de las más conocidas es su legendaria fiabilidad y durabilidad. Precisamente... 26.09.2021, Sputnik Mundo

El video comienza con un 4Runner de primera generación acompañado de motos de montaña. Acto seguido, aparece uno de los primeros Land Cruisers, que se convierte en un FJ Cruiser. Un detalle que destaca en el anuncio es que la marca japonesa se acuerda no solo de su legado, sino también de las historias humanas fruto de él.Acto seguido aparece un Tundra pasando por un bosque en llamas, haciendo alusión al acto heróico de Alynn Pierce, un enfermero que usó su Tundra blanco para rescatar a personas durante los incendios forestales que azotaron a California en 2019. La camioneta quedó destrozada, pero gracias a ella fueron salvadas vidas humanas. Toyota acabaría regalándole una igual como señal de aprecio por su heroísmo.Pero allí no acaban los recuerdos de la compañía japonesa. Los siguientes en aparecer son un Tundra que remolca el transbordador espacial Endeavor en California, así como los Tundras modificados para competir en el Nascar. Después aparece el todoterreno Toyota de Marty McFly, de Regreso al Futuro III, y la camioneta de Steve Irwin que corre al lado de unos canguros. Sin lugar a dudas, Toyota se acuerda de su historia, y sabe hacer que los demás la recuerden.

