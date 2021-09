https://mundo.sputniknews.com/20210926/el-aeropuerto-de-la-palma-retoma-las-operaciones-tras-la-suspension-temporal-por-ceniza-volcanica-1116440585.html

El aeropuerto de La Palma retoma las operaciones tras la suspensión temporal por ceniza volcánica

MADRID (Sputnik) — El aeropuerto de La Palma reanudó las operaciones tras la suspensión temporal por acumulación de ceniza del volcán en erupción de la isla... 26.09.2021, Sputnik Mundo

Señaló que todos los aeropuertos de las Islas Canarias "se encuentran operativos".Al mismo tiempo, la aerolínea regional Binter declaró que mantendrá la paralización temporal de los vuelos con La Palma "hasta que las condiciones permitan volar con seguridad".La isla de La Palma (situada en el archipiélago canario) sufre desde el 19 de septiembre una erupción volcánica que según las primeras estimaciones de los expertos, puede durar entre 24 y 84 días.Por el momento, la erupción obligó a evacuar a más de 6.000 personas de sus casas y la lava ya destrozó más de 400 edificios a su paso.

