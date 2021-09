https://mundo.sputniknews.com/20210925/los-lideres-de-la-india-y-eeuu-afirman-que-lucharan-juntos-contra-el-terrorismo-1116427273.html

Los líderes de la India y EEUU afirman que lucharán juntos contra el terrorismo

Los líderes de la India y EEUU afirman que lucharán juntos contra el terrorismo

NUEVA DELHI (Sputnik) — India y Estados Unidos lucharán conjuntamente contra el terrorismo y tomarán medidas coordinadas contra todos los grupos terroristas... 25.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-25T07:31+0000

2021-09-25T07:31+0000

2021-09-25T07:32+0000

internacional

eeuu

narendra modi

joe biden

terrorismo

asia

la india

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1116427248_0:0:3060:1722_1920x0_80_0_0_c22fbab900f8e761af6e55f8a8f43ae4.jpg

El primer encuentro entre los dos líderes tuvo lugar el 24 de septiembre en la Casa Blanca. Durante el encuentro los mandatarios de esos países discutieron cómo Nueva Delhi y Washington ampliarían aún más la cooperación en varias áreas y trabajarían unidos para abordar problemas clave como el COVID-19 y el cambio climático.Modi y Biden condenaron además el terrorismo internacional y pidieron que los responsables de los ataques contra Bombay fueran llevados ante los tribunales.Según el comunicado, ambos "condenaron cualquier uso de intermediarios terroristas y destacaron la importancia de parar cualquier apoyo logístico, financiero o militar de grupos terroristas que puedan usarse para cometer o planificar ataques".Los mandatarios señalaron que "el próximo grupo de trabajo conjunto de Estados Unidos y la India contra el terrorismo (...) y el diálogo renovado sobre seguridad interna contribuirán a fortalecer aún más la cooperación antiterrorista (...), en particular, en las áreas de intercambio de inteligencia y de la cooperación policial".Los líderes de la India y EEUU elogiaron la labor del grupo de trabajo sobre drogas entre los Estados Unidos y la India y se comprometieron a completar un nuevo marco bilateral que contribuirá a los esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico, la producción ilícita de drogas y las cadenas de suministro de sustancias químicas.El ataque en Bombay se perpetró el 26 de noviembre de 2008. Diez terroristas llegaron a la ciudad por mar desde el puerto pakistaní de Karachi. Se dividieron en grupos y dispararon contra la gente en las calles, cafés y estaciones de tren, luego se atrincheraron en hoteles de lujo y opusieron resistencia a las fuerzas especiales durante dos días, antes de ser abatidos.Los terroristas asesinaron a 166 personas. El atentado complicó la relación ya difícil existente entre la India y Pakistán.

https://mundo.sputniknews.com/20210904/que-pais-se-atrevera-ahora-a-conquistar-afganistan---1115745125.html

zamba walmper

Testimonio de cómo me curé del virus del herpes Me han diagnosticado herpes genital durante 2 años y estoy buscando una cura. Leí un testimonio en esta plataforma de una mujer que se curó de diabetes con el Doctor Ahmed Usman Herbal Medicine después de mucha discusión y algunas preguntas, preparó hierbas medicinales y pidió mi dirección. 3 días después, recibí el medicamento a base de hierbas y con su presdicina, incluida la dirección de correo electrónico oficial del médico. Me comuniqué con el médico debido a su discapacidad y tomé hierbas medicinales durante 21 días. Después de terminar la medicina herbal, fui a hacerme una prueba y mi resultado de IgG se confirmó como negativo y no se encontró ningún virus en mi sangre. Póngase en contacto con el doctor Ahmed y déjese curar. envíele un correo electrónico a; drahmedusman5104@gmail.com o envíele un mensaje de texto de whatsapp +14436204203. Tiene remedios a base de hierbas para la diabetes, hepatitis, cáncer, leucemia, fibrosis.

0