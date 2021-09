https://mundo.sputniknews.com/20210924/latigazos-y-deportacion-masiva-de-haitianos-en-eeuu-con-el-pretexto-del-articulo-42---1116384319.html

Latigazos y deportación masiva de haitianos en EEUU con el pretexto del artículo 42

Latigazos y deportación masiva de haitianos en EEUU con el pretexto del artículo 42

En el país que pregona en forma propagandista los derechos humanos, pero que no aplica en su propio suelo, los latigazos de los jinetes de la Patrulla... 24.09.2021, Sputnik Mundo

internacional

firmas

hermenéutica geopolítica

La Administración Biden, que provocó la crisis migratoria con sus falsas promesas infodémicas, que quizá fueron malinterpretadas por los haitianos, desplegó a sus agentes de aduanas, su Patrulla Fronteriza, sus Texas Rangers y sus Guardias Nacionales para intentar detener el tsunami migratorio y, de paso, impedir una revuelta, que rememora las etapas más dantescas de la esclavitud.Las imágenes de un jinete de la Patrulla Fronteriza propinándole latigazos a los migrantes se viralizó a escala nacional, regional y mundial, lo que obligó a los dos partidos Demócrata y Republicano, así como a las organizaciones civiles, a protestar por la crueldad del maltrato específico a los haitianos que antes de ser deportados a su país de origen fueron tratados como criminales con esposas y grilletes en muñecas y tobillos.Desde Ciudad Acuña (200.000 habitantes), en el estado fronterizo mexicano de Coahuila con Texas, se aglomeraron alrededor de 15.000 haitianos desesperados desde donde cruzaron el Río Grande (Río Bravo para México) y se confinaron en el ya macabro puente internacional de Del Río: condado de Val Verde (Texas) con una población de alrededor de 40.000 con 85% de blancos y donde se ubica la base de la Fuerza Aérea Laighlin.Los inmigrantes haitianos usan una represa para atravesar y debido a las adversas condiciones climáticas se refugian y buscan abrigo del intenso calor debajo del puente internacional Del Río, como muestran las imágenes satelitales de Maxar Technologies.Hoy tanto la represa como el paso transfronterizo de Del Río con Ciudad Acuña han sido cerradas por las autoridades estadunidenses.El mandamás de la Oficina de Migración de Haití, Jean Negot Bonheur Delva, imploró por una 'moratoria humanitaria' ya que su país carece de medios para manejar la repatriación en medio de la pandemia, carencia de infraestructura, inseguridad y los efectos de un reciente terremoto y de la inestabilidad política como consecuencia del asesinato del presidente Jovenel Moïse por los paramilitares de Colombia, según Miami Herald (20.09.21), coincidentemente adiestrados por los soldados de EEUU e Israel.La mayor parte de los haitianos proviene de Chile —con una distancia de 7.668 km en vuelo de avión hasta Ciudad Acuña—, Brasil y otros países suramericanos: han recorrido miles de kilómetros y atravesado varios países de Suramérica y Centroamérica para llegar hasta Ciudad Acuña y desde ahí penetrar por el puente internacional que desemboca en la ciudad Del Río (Texas).Sin audiencia judicial de por medio, que es obligatoria en los casos de deportación, han sido colocados en autobuses dirigidos a San Antonio (Texas) —que se encuentra a 233 km de la ciudad Del Río —para ser expulsados desde ahí en aviones, sin el consentimiento requerido del Gobierno haitiano.Después del terremoto del pasado 14 de agosto —sin contar el más letal de 2010; con 300.000 muertos, otros 300.000 heridos y 1,5 millones sin hogar —,los haitianos podían recibir lo que se conoce como un Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en EEUU, donde pudieron haber recibido refugio temporal y audiencias expeditas, eludidas por la Administración Biden debido a las intensas presiones del expresidente Trump, los republicanos y, en particular, del gobernador de Texas Greg Abbott.Trump ha explotado el caos transfronterizo para llevar agua a su molino electoral: "Nuestro país se está volviendo rápidamente una alcantarilla (sic) de la humanidad. Asesinos, narcotraficantes y criminales de todas las figuras y tamaños forman una gran parte de esta migración masiva. Nada se está haciendo y los principales medios corruptos no prestan atención a lo que será quizás la mayor crisis en la historia de nuestro país. Esto no es solamente una crisis fronteriza, es la crisis de la crisis".El rotativo británico Daily Mail (22.09.21), muy cercano al MI6, comenta la "escualidez que es más reminiscente de un país del Tercer Mundo que de la tierra del sueño estadunidense".La vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de la Seguridad del Hogar, Alejandro Mayorkas, se indignaron por las imágenes dantescas de los haitianos recibiendo latigazos por los jinetes de la Patrulla Fronteriza.Cabe señalar que desde que la vicepresidenta Kamala Harris fue encargada por el presidente Biden con la tarea de detener la migración en la transfrontera de EEUU con México, la situación ha empeorado notablemente.Funcionarios de EEUU han revelado su deseo de deportar a los haitianos en cinco u ocho vuelos al día siempre y cuando se les realicen las pruebas del COVID-19.¿Cómo, entonces, pueden ser deportados con el pretexto del artículo 42, como protección a una amenaza pandémica, cuando se ignora cuál es su estatuto clínico? ¿Estarán deportando hasta a aquellos haitianos que presenten una prueba negativa del COVID-19?¿Por qué nadie a los dos lados de la transfrontera investiga o detiene a los inhumanos contrabandistas de migrantes que pagan hasta 12.000 dólares para pretender cumplir su 'sueño estadunidense'?El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, reveló que se estaba coordinando con el secretario de Estado Antony Blinken sobre la migración masiva de haitianos.El canciller mexicano explayó que se trata de un "engaño monumental" de los dirigentes de los haitianos en Chile y Brasil que malinterpretaron la ampliación de los plazos del Estatuto de Protección Temporal (TPS) en EEUU hasta el 2023. Ebrard urgió una respuesta de carácter regional con apoyo de la ONU para atender la situación en Haití.Según la Patrulla Fronteriza texana en lo que va del año fiscal, que empezó el pasado octubre del 2020, han sido deportados 28.000 haitianos (Daily Mail ): 6.4 veces más que en 2020 y 1.4 veces más que en 2019.Haití —con una superficie de 27.560 km2, 11,12 millones de habitantes (de los cuales, 4,4 millones padecen "aguda inseguridad alimentaria severa"), con una pirámide demográfica a mayoría centennial y millennial: más del 51% tienen menos de 24 años —,detenta un PIB de alrededor de 9.000 millones de dólares (ranking 142 de 195 países) y ostenta un exceso de mortalidad debido al SIDA y un alfabetismo del 61%.El casi 25% de la población se encuentra en extrema pobreza, lo que significa que viven con menos de 1,25 dólares al día, mientras que el 59% de haitianos vive con menos de dos dólares al día. ¡Cómo no van a emigrar por simple supervivencia!Con el infierno real de Haití plagado de inanición, magnicidio y terremotos, solamente se ha podido evadir de la isla un mínimo porcentaje que hoy se congestiona en Tapachula (Chiapas), frontera con Guatemala, y en Ciudad Acuña (Coahuila), frontera con Texas.Tapachula (354.000 habitantes) se ha convertido en una escala de la prácticamente imposible contención migratoria.La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) tiene casi 19.000 solicitudes de asilo de haitianos en lo que va del año y se calcula que 30.000 haitianos se han instalado en Tapachula.No será con latigazos de los jinetes de la Patrulla Fronteriza que detendrán la inmigración de los haitianos que más que un problema de "crisis fronteriza" de mal manejo de la Administración Biden, es una megacrisis humanitaria que afecta a todo el hemisferio americano.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

Mauricio Arriagada Donde estan los yanquis se sufre....Ya sea Kabul,texas,Saigon 0

1

2021

Noticias

es_ES

firmas, hermenéutica geopolítica