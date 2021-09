https://mundo.sputniknews.com/20210924/entrenador-de-brasil-convoca-a-futbolistas-que-juegan-en-liga-inglesa-para-eliminatorias-1116418911.html

Entrenador de Brasil convoca a futbolistas que juegan en liga inglesa para eliminatorias

Entrenador de Brasil convoca a futbolistas que juegan en liga inglesa para eliminatorias

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El entrenador de la selección brasileña de fútbol, Tite, convocó para las próximas fechas de eliminatorias al Mundial de Catar 2022... 24.09.2021, Sputnik Mundo

Los porteros Alisson (Liverpool) y Ederson (Manchester City); los defensas Emerson Royal (Tottenham) y Thiago Silva (Chelsea); los mediocampistas Fabinho (Liverpool) y Fred (Manchester United); y los atacantes Gabriel Jesús (Manchester City) y Raphinha (Leeds) son parte de la nómina que presentó el seleccionador a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).La selección brasileña enfrentará en octubre a Venezuela, Colombia y Uruguay en su afán por seguir liderando la clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar.En la última triple fecha FIFA, los futbolistas que se desempeñan en la Liga Premier inglesa no fueron cedidos al "scratch" por una restricción inherente a la pandemia de COVID-19 impuesta por los clubes del fútbol profesional de Inglaterra.De los 25 convocados, ocho juegan en Inglaterra y solo cinco en Brasil.El resto hace parte de equipos de Italia, España, Francia, Portugal y Países Bajos, donde hasta ahora no han existido tales restricciones.Para el primer partido, ante Venezuela el 7 de octubre, Tite no podrá contar con su máxima estrella, Neymar Jr., que arrastra una suspensión por haber recibido su segunda amarilla ante Perú.

