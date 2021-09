https://mundo.sputniknews.com/20210924/el-expolicia-de-mineapolis-que-provoco-la-muerte-de-george-floyd-apela-la-sentencia-1116381490.html

El expolicía de Mineápolis que provocó la muerte de George Floyd apela la sentencia

El expolicía de Mineápolis que provocó la muerte de George Floyd apela la sentencia

MOSCÚ (Sputnik) — El expolicía de Mineápolis Derek Chauvin, condenado a 22 años y medio de prisión por el asesinato del afroestadounidense George Floyd... 24.09.2021

El 23 de septiembre era la fecha límite para el recurso, al cumplirse 90 días desde la sentencia. Chauvin, que actualmente representa a sí mismo, solicitó además que su apelación se suspenda hasta que consiga a un abogado.El abogado de oficio que le había representado se negó a continuar el 14 de septiembre, acción que Chauvin intenta recurrir ante la Corte Suprema de Minesota. El expolicía afirma que no tiene más ingresos que "sueldos nominales de prisión, ni [posee] bienes inmuebles ni vehículos".La asociación policial de Mineápolis, que había sufragado su defensa, dejó de hacerlo después de que fuera condenado en junio pasado. Sin embargo, se le concedió el 23 de septiembre la posibilidad de proceder 'in forma pauperis' con respecto al juicio de abril, que le exonera de la obligación de pagar honorarios y costas judiciales.En su recurso de apelación, presentado a un tribunal distrital de Minesota, el expolicía alega 14 errores y abusos de sus derechos supuestamente cometidos en el juicio, entre ellos la negativa de aislar al jurado, cambiar el lugar de celebración o celebrar un nuevo juicio.En mayo de 2020, Chauvin se arrodilló sobre el cuello del afroamericano George Floyd, a quien pretendía arrestar por el uso de un billete falso de 20 dólares en una tienda, tres veces durante casi un total de 10 minutos. El sospechoso, tras quejarse de que "no podía respirar" por la rodilla del agente en su cuello, perdió el conocimiento durante el arresto y murió más tarde en un hospital.La muerte de Floyd desencadenó protestas masivas en un gran número de ciudades importantes de EEUU, donde los manifestantes denunciaron la brutalidad policial y exigieron justicia para los afroamericanos que sufrieron a manos de la policía.En abril de 2021, Chauvin fue declarado culpable de asesinato no intencional en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado por el caso de George Floyd; y en junio del mismo año, sentenciado a 270 meses de prisión.

