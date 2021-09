https://mundo.sputniknews.com/20210923/ebrard-acusa-a-eeuu--de-ser-corresponsable-de-la-violencia-que-se-vive-en-mexico-1116352439.html

Ebrard acusa a EEUU de ser "corresponsable de la violencia que se vive en México"

Aseguró que las empresas dedicadas a este mercado han actuado de forma negligente en el control de la venta de armamento, el cual ha sido utilizado por los cárteles del narcotráfico."Si no tenemos la posibilidad de que en Estados Unidos se asuma la corresponsabilidad en los índices de violencia en México a través de la disponibilidad de armas, como ya lo referí, pues entonces va a ser muy difícil que logremos reducir la violencia en nuestro país, por eso es prioritario", indicó Ebrard durante el Seminario "Litigio Estratégico vs Productores y Distribuidores de armas" de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).También admitió que el litigio que emprendió el Gobierno de México contra los fabricantes de armas se preparó durante dos años y no será fácil, aunque destacó que existe un punto a su favor que es que han actuado de forma negligente provocando la pérdida de vidas humanas.Resaltó que el tráfico de armas representa hoy el 70% de los decomisos que se realizan en el país, y no exentó a México de la responsabilidad que tiene en dicha problemática.Esta es la primera vez que México presenta una denuncia de tal magnitud en Estados Unidos, en materia de producción y distribución de armas y el tráfico hacia este país.Las empresas demandadas tienen hasta el 22 de noviembre para responder a la querella interpuesta por las autoridades mexicanas, según la resolución que tomó la semana pasada la Corte federal del estado de Massachusetts.

