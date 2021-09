EEUU establece calendario para juicio iniciado por México contra fabricantes de armas

"Ayudaría mucho por el control de las armas, pero vamos a ver, es la primera que se hace un planteamiento con apego a legalidad y con respeto a independencia de Estados Unidos. Es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas, no es ir en contra de la Enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar armas, sino la forma en que se fabrican y venden las armas que llegan a nuestro país y causan muertes, porque no hay ninguna limitación, ningún control", afirmó.