https://mundo.sputniknews.com/20210922/se-presenta-madrid-a-los-juegos-olimpicos-de-2036-1116313525.html

¿Se presenta Madrid a los Juegos Olímpicos de 2036?

¿Se presenta Madrid a los Juegos Olímpicos de 2036?

Alcalde y vicealcaldesa se contradicen sobre una posible candidatura de la capital española a los Juegos Olímpicos de 2036. Almeida apuesta por la "prudencia"... 22.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-22T14:47+0000

2021-09-22T14:47+0000

2021-09-22T14:47+0000

españa

deportes

madrid

ayuntamiento de madrid

juegos olímpicos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116313410_0:62:3005:1752_1920x0_80_0_0_8a09901fe2b8e9085b77eaa5ece8d187.jpg

Su primer no llegó en el concurso para celebrar los Juegos Olímpicos de 1972. El sí fue para Múnich. Lo intentó para los de 2012, pero se los llevó Londres. Se propuso para el certamen de 2016. Sin embargo, acabó en manos de Río de Janeiro. Se empeñó para ser sede en 2020. Volvió a perder. Esta última vez ante Tokio. Madrid no quiso presentar su candidatura para las ediciones de 2024 o 2028. El sueño olímpico de la capital española tendría que esperar. No obstante, parece que la llama no se ha apagado.La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, aseguró ante los micrófonos de la Cadena Ser que la ciudad aspiraría a los Juegos Olímpicos de 2036. "Madrid merece ser olímpica", ha declarado la política de Ciudadanos. "El Comité Olímpico Internacional (COI) tiene una deuda", considera la segunda cabeza del Ayuntamiento de la capital, quien añade que "unos Juegos Olímpicos terminan de coronar a una ciudad".Palabras que no tardaron en desmentir desde el consistorio. El equipo municipal no se había planteado presentar la ciudad a la próxima edición del evento deportivo. Sin embargo, la vicealcaldesa ratificó sus palabras horas después en la misma emisora."No creo que el alcalde le vaya a negar unos Juegos Olímpicos a la ciudad", insiste Villacís. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que comparte "el sueño" olímpico, pero "no es prudente" proyectar una candidatura "sin consenso con el resto de las administraciones ni complicidad con los madrileños".El regidor de la capital española entiende que "no puede generar falsas expectativas o crear desilusión por las tres candidaturas fallidas". Bajo su opinión, es importante "armar un proyecto que sea sólido, y contar con la complicidad, antes de lanzarse a la aventura, de las administraciones, COI, y de los grupos municipales". "Solo cuando haya unidad, que asumamos que es un proyecto de país, estaremos en disposición de decir que vamos a presentar esa candidatura", ha concluido el también portavoz nacional del PP, quien ha añadido que confía en que "como siempre" llegará a un acuerdo con Villacís.Un rifirrafe en el seno del Ayuntamiento de Madrid que ha despertado el sueño olímpico en algunos, pero también las críticas por parte de otros. Una nueva candidatura de Twitter a la actualidad.

https://mundo.sputniknews.com/20210916/sanchez-apuesta-por-la-candidatura-de-los-pirineos-para-los-jjoo-de-invierno-en-2030-1116118219.html

madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deportes, madrid, ayuntamiento de madrid, juegos olímpicos