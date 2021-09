https://mundo.sputniknews.com/20210922/primer-ministro-de-peru-responde-que-venezuela-no-es-una-dictadura-1116335550.html

Primer ministro de Perú responde que Venezuela no es una dictadura

LIMA (Sputnik) — El primer ministro de Perú, Guido Bellido, afirmó que Venezuela no es una dictadura, luego del impasse que tuvo con el vicecanciller, Luis... 22.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

venezuela

perú

Asimismo, el primer ministro indicó que el Perú debe "respetar la autodeterminación" del país caribeño y rechazó la injerencia en sus asuntos internos.El lunes 20, el vicecanciller Chávez afirmó que "la posición del Perú es que desde el 5 de enero no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela"; aludiendo que desde esa fecha el Grupo de Lima no ha emitido ningún comunicado.Sin embargo, este miércoles el primer ministro señaló que el presidente, Pedro Castillo, quien asumió el mando en julio pasado, "estableció una determinada línea desde la campaña presidencial, donde hemos planteado una línea de trabajo clara (en política exterior)", por lo que el vicecanciller no puede seguir una línea heredada de la administración anterior.

Tomas Bonzon Jajaja, el grupo de Lima sin Lima. A joderse muchachos 1

Sergio Cadenas Jajajaja 1

2

venezuela

perú

venezuela, perú