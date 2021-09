https://mundo.sputniknews.com/20210922/peru-cambia-positivamente-su-posicion-hacia-venezuela-a-pesar-de-algunas-contradicciones-1116335003.html

Perú cambia positivamente su posición hacia Venezuela, a pesar de algunas contradicciones

El tema de la crisis en Venezuela es muy cercano para Perú pues ha acogido cerca de un millón de inmigrantes de ese país en los años recientes, a veces enfrentando apuros para proveer de servicios básicos (salud o educación) a una población que no estaba en sus planes.Hasta antes del Gobierno de Castillo, un político que ganó la presidencia por el partido Perú Libre (izquierda), la posición peruana frente al presidente Nicolás Maduro era hostil, al punto que durante el mandato del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), la cancillería declaró que el país no reconocía como legítimo al mandatario venezolano.Durante el Gobierno de transición del expresidente Francisco Sagasti (2020-2021), un mandato que duró poco menos de 9 meses, Perú no se ocupó mayormente de la cuestión venezolana, seguramente por el carácter transitorio del Gobierno aunque también porque había asuntos más importantes que atender como la pandemia y el desarrollo de las elecciones generales que finalmente llevaron a Castillo al poder.Un acercamiento distintoSin embargo, ya con la nueva administración, el flamante canciller Óscar Maúrtua afirmó el 6 de septiembre que Nicolás Maduro y la oposición habían empezado una negociación en México con la facilitación de Noruega, puntualizando que Perú apoyaba "un proceso que busca que se normalice la vida democrática en Venezuela a través de la convocatoria de elecciones justas, libres y democráticas".Si bien la cancillería no se pronunció sobre un restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Caracas, era evidente que la intransigencia y la severidad estaban siendo dejadas de lado. Perú estaba proponiendo un acercamiento y tratamiento distinto a la cuestión venezolana.El pasado sábado, el presidente Castillo se reunió con Nicolás Maduro en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), una reunión que no estaba en la agenda del mandatario pero que finalmente se dio.Por otro lado, el domingo el representante de Perú ante la OEA, Harold Forsyth, indicó que el problema de Venezuela estaba "en otra etapa" que implica el diálogo entre el oficialismo y la oposición, indicando además que el Grupo de Lima "había cumplido su ciclo".Sin embargo, el lunes, en un hecho confuso, el vicecanciller Luis Enrrique Chávez afirmó que "la posición del Perú es que desde el 5 de enero (fecha en que el Grupo de Lima se pronunció por última vez) no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela", haciendo ver que la evidente nueva posición del gobierno no era tal.Vientos nuevosLas declaraciones de Chávez fueron rechazadas horas después por el primer ministro, Guido Bellido, quien desmentía la afirmación del vicecanciller de "no reconocer autoridad legítima en Venezuela", agregando que esa no era la postura del gobierno.Frente a esta situación que reflejaba una desconcertante contradicción al interior del gobierno, la Cancillería puso orden emitiendo el martes 21 un comunicado donde indicó que "el Perú nunca ha roto las relaciones diplomáticas con Venezuela" y que "éstas se han mantenido durante las administraciones pasadas y se encuentran actualmente al nivel consular".Aunque es importante señalar que se ha hecho mención que las relaciones son "a nivel consular", la Cancillería reiteró que Perú seguía con interés el diálogo entre el oficialismo y la oposición venezolana, por lo que parece definitivo que el gobierno de Castillo no sólo reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro, sino que considera necesaria la celebración de elecciones libres como la salida idónea en Venezuela.Por otro lado, si se lee entre líneas, el presidente Castillo, quien no ha tocado el tema de la cuestión venezolana de manera explícita, sí refirió en la cumbre de la CELAC que "Perú tendrá relaciones diplomáticas con todos los países sin discriminación", lo que incluye, evidentemente, a Venezuela. Los vientos son nuevos, a pesar de algunas contradicciones o la falta de un pronunciamiento explícito del mismo jefe de Estado peruano.

