Pedro Sánchez defiende la acogida del líder del Frente Polisario el pasado abril

Pedro Sánchez defiende la acogida del líder del Frente Polisario el pasado abril

BILBAO (Sputnik) — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió la actuación de su Gobierno cuando el pasado 21 de abril acogió a Brahim Gali... 22.09.2021

Pedro Sánchez recordó que "hubo una petición humanitaria para salvar la vida a una persona que estaba a punto de morir", en referencia a Brahim Gali, líder del grupo separatista del Sáhara occidental, que vive en Argelia y considerado un criminal de guerra en Marruecos.Este martes 21 se supo que un juzgado de Zaragoza (España) tomará declaración como investigada a la ex ministra de Asuntos Exteriores española Arancha González Laya por el denominado "caso Ghali".Se trata de esclarecer las circunstancias de la entrada del líder del Polisario a España y si hubo delito de prevaricación por las autoridades españolas, ya que tenía causas pendientes en la Audiencia Nacional española.Las acusaciones contra Ghali en la Audiencia Nacional –genocidio, torturas, violación y detención ilegal, entre otras– partieron de una asociación saharaui y finalmente fueron archivadas este verano por el tribunal español por considerarlas prescritas y no acreditada su comisión.Sánchez también consideró que "lo que ha sucedido durante estos últimos meses, en el mes de agosto en particular, demuestra que estamos ante la gran oportunidad de restablecer no solamente las buenas relaciones con Marruecos, sino de hacerlo de una manera más sólida", declaró.Se refería el presidente del Gobierno español al discurso del 20 de agosto del rey de Marruecos, Mohammed VI, con motivo de la Fiesta del Trono, uno de los más importantes del año, donde expresó su intención de inaugurar una "nueva etapa" con España basada en el "respeto mutuo".Este miércoles se anunció la formación de un nuevo Gobierno en Marruecos, liderado por Aziz Akhannouch y que integra a su formación, el liberal Reagrupamiento Nacional de Independientes (RNI), junto con el centroizquierdista Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM) y el nacionalista Partido Istiqlal (PI).

