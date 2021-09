La variante mu ya está en México, "no hay evidencia de que sea más virulenta"

"Aún no hay evidencia sólida para respaldar estas observaciones, con lo cual se debe seguir vigilando de fuera. La nueva denominación de mu no supone ningún cambio o amenaza en particular. Ha estado circulando al menos desde enero, en diferentes países, y la transmisión comunitaria sigue siendo esporádica", explicó el doctor Jairo Méndez Rico, asesor en enfermedades virales emergentes de la OPS.