La polémica frase de López-Gatell sobre la vacunación de menores contra COVID-19

Una vez más, @HLGatell no entiende que no entiende y esta declaración es, por decir lo menos, aberrante.

1. Demuestra que no hay un plan para los menores. Nunca lo hubo ni lo habrá.

2. Evidencia qué desde diciembre del 2020, no han cambiado ni un ápice su metodología.#hilo https://t.co/qSeYTXNJwx