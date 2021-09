https://mundo.sputniknews.com/20210921/haitianos-deportados-enfrentan-reto-de-reinsertarse-en-la-sociedad-1116261772.html

Haitianos deportados enfrentan reto de reinsertarse en la sociedad

Haitianos deportados enfrentan reto de reinsertarse en la sociedad

Las autoridades de Haití se comprometieron a recibir a sus connacionales y darles un trato justo, mientras crecen las críticas por los vejámenes a los cuáles fueron sometidos muchos de ellos por los oficiales norteamericanos.A su llegada al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe se les entregó un plato caliente y luego fueron sometidos a pruebas diagnóstico de COVID-19.El primer ministro Ariel Henry aseguró que realizan gestiones para integrar a estos ciudadanos en la sociedad, aunque enfatizó el limitado margen de maniobra del gobierno interino."El primer ministro, en su papel de salvaguardar el prestigio del Estado y garantizar la protección de sus ciudadanos, tiene la intención de asumir plenamente sus responsabilidades acogiendo honorablemente a estos compatriotas en dificultades", según un comunicado de la oficina gubernamental.Muchos de los que se encuentran en la frontera entre Estados Unidos y México, huyeron de Haití hace algunos años por la inseguridad, las pocas oportunidades laborales y de crecimiento, y también para ayudar a sus familiares, pero en sus destinos tampoco pudieron hacer realidad sus sueños.En el país sudamericano dejó a su esposa y una hija, y quiere que las autoridades lo ayuden para volver."Ahora no sé qué hacer, no tengo ropa, zapatos, ni casa, no tengo nada, que voy a hacer ahora", lamentó el joven que antes de Chile vivió unos años en la vecina República Dominicana.Las autoridades estiman que más de 13.000 personas, muchos de ellos de origen haitiano, se encuentran en las dos márgenes del río Bravo, que separa a México de Estados Unidos, y confirmaron que los vuelos de repatriación al país caribeño continuarán durante los próximos días."Esta administración está comprometida con el desarrollo de vías de migración seguras, ordenadas y humanas, pero esta no es la forma de hacerlo", indicó el lunes Alejandro Mayorkas, secretario de seguridad nacional, y advirtió que todos los que lleguen de manera ilegal serán devueltos.Desde el mortífero terremoto de 2010 una cifra cada vez mayor de haitianos decide abandonar el país, mientras crece la influencia de las bandas armadas y los desastres naturales, inseguridad alimentaria y crisis política, aumenta el número de personas en condición de vulnerabilidad.

