https://mundo.sputniknews.com/20210920/que-se-sabe-sobre-el-paquete-de-explosivos-que-estallo-en-guanajuato--1116237742.html

¿Qué se sabe sobre el paquete de explosivos que estalló en Guanajuato?

¿Qué se sabe sobre el paquete de explosivos que estalló en Guanajuato?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó los hechos registrados este domingo 19 de septiembre en Salamanca, municipio del estado de... 20.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-20T15:45+0000

2021-09-20T15:45+0000

2021-09-20T15:47+0000

américa latina

seguridad

narcotráfico

guanajuato

explosivos

atentado

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1116238491_0:0:1191:670_1920x0_80_0_0_77635e5613343094a3d3a75d3de0fd67.jpg

De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos se registraron en el restaurante "Barra 16.04", en donde uno de los fallecidos se encontraba celebrando su cumpleaños.En conferencia de prensa desde Oaxaca, el mandatario mexicano lamentó los hechos y aseguró que ya se emprendió la investigación del caso.Sputnik Mundo te presenta lo que hasta el momento se sabe al respecto.¿Qué pasó?La Fiscalía General del estado de Guanajuato (FGE) informó que la tragedia tuvo lugar en la colonia El Deportivo, en el municipio de Salamanca.Con base en el primer reporte, la FGE señaló que la explosión se registró a las 19:14 horas del domingo 19 de septiembre, hora del centro de México, luego de que los afectados recibieran un paquete que fue disfrazado como un regalo.Según autoridades, el paquete fue entregado por dos personas en motocicleta y este estalló luego de ser abierto. En el lugar fallecieron Mauricio Salvador Romero, socio comercial del restaurante, y Mario Alberto Hernández, gerente del lugar y quien se encontraba festejando su cumpleaños.Horas antes de estallido, personal de "Barra 16.04" compartió fotos de la celebración. Además de las personas fallecidas, cuatro más resultaron heridas.AMLO pide no especularAl referirse a los hechos durante su tradicional rueda de prensa, el presidente de México lamentó lo sucedido en Salamanca y señaló que no se debe especular al respecto, esto luego de que fuera cuestionado sobre si había sido un narcoatentado."No quiero que se politice el asunto, es un tema delicado", dijo el mandatario federal, quien aseveró que los hechos serán investigados y no habrá impunidad.López Obrador envió sus condolencias a los familiares y amigos de las dos personas asesinadas."Eran gente, los que perdieron la vida, de trabajo", indicó el presidente.En cinco años se duplican los homicidios en GuanajuatoDe 2017 a 2021, los homicidios dolosos en Guanajuato se duplicaron, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Entre enero y julio de 2021 se han registrado 2.098 homicidios dolosos, mientras que en 2017, el mismo lapso de tiempo, se registraron 823.Fue en el año 2020 el más crítico para la entidad, pues en los primeros siete meses del año se registraron 2.695 homicidios.De acuerdo con la organización Causa en Común, en Guanajuato operan cinco células del crimen organizado: el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Cártel Santa Rosa de Lima.

daniel danny Informe de experiencia sobre el tratamiento del herpes Me han diagnosticado herpes genital durante 2 años y estoy buscando una cura. Leí un testimonio en esta plataforma de una mujer que se curó de diabetes con el Doctor Ahmed Usman Herbal Medicine después de mucha discusión y algunas preguntas, preparó hierbas medicinales y pidió mi dirección. 3 días después, recibí el medicamento a base de hierbas y con su presdicina, incluida la dirección de correo electrónico oficial del médico. Me comuniqué con el médico debido a su discapacidad y tomé hierbas medicinales durante 21 días. Después de terminar la medicina herbal, fui a hacerme una prueba y mi resultado de IgG se confirmó como negativo y no se encontró ningún virus en mi sangre. Póngase en contacto con el doctor Ahmed y déjese curar. envíele un correo electrónico a; drahmedusman5104@gmail.com o envíele un mensaje de texto de whatsapp +14436204203. Tiene remedios a base de hierbas para la diabetes, hepatitis, cáncer, leucemia, fibro 1

1

guanajuato

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

seguridad, narcotráfico, guanajuato, explosivos, atentado, méxico