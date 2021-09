https://mundo.sputniknews.com/20210920/gutierrez-muller-es-dificil-residir-en-el-palacio-con-tantos-sucesos-acaecidos-en-700-anos-1116233494.html

Gutiérrez Müller: "Es difícil residir en el Palacio con tantos sucesos acaecidos en 700 años"

Gutiérrez Müller: "Es difícil residir en el Palacio con tantos sucesos acaecidos en 700 años"

La escritora mexicana y también esposa del mandatario del país Beatriz Gutiérrez Müller dio un emotivo discurso a los presidentes que acudieron a la VI cumbre... 20.09.2021, Sputnik Mundo

"Bienvenidos a esta que es su casa, en particular bienvenidos a este Palacio Nacional que, como todos los edificios importantes, no fue construido de la noche a la mañana; cada piedra habla, cada pared, es por lo que quiero invitarlos a hacer un breve recorrido imaginario sobre el pasado y el presente que cristaliza en este lugar", se dirigió a los políticos durante la cena de la CELAC.Admitió que no es fácil vivir en Palacio Nacional y que durante su estadía, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, han trabajado para consumar una "auténtica República Federal, soberana, diversa, libre y justa".Incluso, bromeó sobre los fantasmas que deambulan en el edificio, ubicado en la Plaza de la Constitución del Zócalo capitalino."Todos los días, como familia y con amor, tratamos de purificar tantos siglos de densa historia, ahuyentamos a los fantasmas que dicen, deambulan desde la caída de Tenochtitlan y procuramos no escuchar lo que algunos oyen zumbar; los llantos de La Llorona, mítico personaje colonial que tiene su propio son, semejante a un vals", manifestó.Durante su discurso también brindó su apoyo al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a su proyecto de la Cuarta Transformación."Asumimos que hemos venido a vivir aquí para acompañar al presidente en su titánica labor; lo queremos mucho y por ende a sus visitantes. Bienvenidos sean al ombligo de la luna, a México, según la etimología Náhuatl y estar en su casa, repito, casa que también es patrimonio de la humanidad. Que viva nuestra América, que viva el Caribe y hasta la próxima", finalizó.Palacio Nacional es una construcción histórica que forma parte del perímetro del Zócalo de la Ciudad de México declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad."Este edificio, además de ser la sede del poder ejecutivo, es a la vez de todos los seres humanos dondequiera que se encuentren y en asó lo cuidamos, lo protegemos, lo presumimos y lo defendemos", externó.Esta denominación se le dio en 1987, e incluye otros emblemas de la capital del país. Se trata de 1.500 construcciones donde destacan museos, templos, hoteles, teatros y monumentos.

