Los submarinos estadounidenses irrumpen entre Francia y Australia

Francia ha cancelado las celebraciones conjuntas con EEUU por motivo del 240 aniversario de la batalla de Chesapeake, decisiva en la guerra de independencia... 18.09.2021, Sputnik Mundo

Estaba previsto que asistiera a las celebraciones un alto cargo de la Marina francesa, quien ahora regresará a París antes de lo previsto. Y es que Washington suministrará submarinos de propulsión nuclear a los australianos, a la vez que estos han abandonado el acuerdo con Francia por el que iban a comprar submarinos no nucleares.Según The New York Times, la decisión de no asistir es "un reflejo directo del enfado que sienten los políticos y diplomáticos franceses por el acuerdo de los submarinos". El Ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, calificó el incidente comercial de "puñalada por la espalda".

