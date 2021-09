https://mundo.sputniknews.com/20210918/hallan-en-espana-una-guarderia-de-elefantes-prehistoricos-1116191185.html

Hallan en España una guardería de elefantes prehistóricos

Hallan en España una guardería de elefantes prehistóricos

El estudio de huellas fósiles encontradas en una playa del sur de España ha permitido descubrir los secretos de la vida de los elefantes prehistóricos de la... 18.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-18T04:04+0000

2021-09-18T04:04+0000

2021-09-18T04:04+0000

españa

paleontología

animales prehistóricos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1116191139_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_5b36eb977fef893b8daf34a263121a8b.jpg

Estos animales se convirtieron en presa fácil de los neandertales, explican los científicos de España, el Reino Unido y Portugal en su estudio conjunto publicado por Scientific Reports.Se encontraron 34 pares de huellas en la playa de la localidad turística de Matalascañas en la provincia de Huelva, junto al Parque Nacional de Doñana. Un poco antes, se encontraron 90 huellas fósiles de neandertales de 106.000 ± 19.000 años en el mismo lugar, por lo que los elefantes y los neandertales podrían haberse cruzado.Los elefantes de la especie Palaeoloxodon antiquus se distinguían por sus colmillos rectos. En términos de altura, superaron a los elefantes africanos modernos. Alcanzaron los 4,5 m, mientras que los elefantes africanos solo medían entre 2,5 y 3,5 m. Quizás eran tan grandes como los rinocerontes prehistóricos gigantes que vivieron en el territorio actual de Eurasia hace millones de años.Se cree que Palaeoloxodon antiquus está relacionado con el moderno elefante africano de los bosques Loxodonta cyclotis.En Europa se han encontrado huellas antiguas de elefantes prehistóricos, pero rara vez incluyen animales jóvenes.Usando la longitud de cada pista para estimar la altura y el peso del animal, el equipo sugirió que algunos de los individuos no tenían ni siquiera dos meses cuando dejaron sus huellas. Para determinar la edad de los elefantes, los autores calcularon su altura a la cruz y su peso corporal en función de la longitud de las huellas. Así, fue posible identificar las huellas de 14 elefantes bebés, cuya edad oscilaba entre varios días y dos años. También se calcularon las masas de sus cuerpos, de 70 a 200 kg. Los autores también clasificaron las huellas de otros ocho terneros de 2 a 7 años y seis adolescentes de 8 a 15 años.La manada en su conjunto parece haber estado formada por al menos tres elefantes mayores de 15 años y 14 elefantes recién nacidos y adolescentes. Solo dos huellas especialmente grandes pertenecían a machos adultos de más de 3,25 m de altura y un peso de alrededor de 7 toneladas, lo que sugiere que este lugar fue utilizado principalmente por animales jóvenes y madres jóvenes. Ahora hay una playa de la ciudad en este sitio, pero hace miles de años, estas dunas contenían lagos rodeados de vegetación, que servía como una importante fuente de agua dulce y alimento, y no solo para los elefantes.Los neandertales a menudo usaban estos lugares no solo para recolectar agua, sino también para cazar. Apenas lograron atacar a los elefantes más grandes, pero, lo más probable, es que hayan acabado con los débiles o extraviados de la manada de individuos jóvenes.Como los elefantes modernos, el matriarcado reinaba en manadas prehistóricas de elefantes. Las hembras lideraban las manadas y estos grupos tendían a permanecer cerca del agua, ya que sus bebés necesitaban beber con frecuencia y no podían viajar largas distancias tan fácilmente como sus padres.Los neandertales podían tener esto en cuenta y esperar entre bastidores en esos lugares para emboscar. Dos de las huellas encontradas podrían indicar que el viejo elefante redujo la velocidad para proteger al joven elefante a su lado."Los elefantes son relativamente fáciles de tomar por sorpresa debido a su apego al agua, su uso de caminos familiares y sus huellas legibles. Existe una creciente evidencia de que los elefantes, y especialmente sus juveniles, desempeñaron un papel importante en la dieta de los neandertales", subrayan los autores del estudio.La evidencia directa de que los humanos antiguos cazaban elefantes prehistóricos es rara, pero los restos de estos mamíferos terrestres a menudo se encuentran junto a herramientas humanas y hogueras durante las excavaciones arqueológicas. Los resultados de un nuevo estudio apoyan la hipótesis de que incluso los animales terrestres más grandes alguna vez fueron presas deseables para los primeros humanos, independientemente de las diferencias de tamaño y fuerza.

https://mundo.sputniknews.com/20210804/uno-de-los-trilobites-prehistoricos-mas-grandes-del-mundo-resulto-ser-una-nueva-especie--fotos-1114780380.html

https://mundo.sputniknews.com/20210826/prehistorica-ballena-con-patas-es-bautizada-en-honor-al-dios-egipcio-de-la-muerte-1115407489.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paleontología, animales prehistóricos