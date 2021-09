https://mundo.sputniknews.com/20210918/celac-acuerda-acceso-equitativo-y-justo-a-vacunas-anti-covid-1116201086.html

CELAC acuerda acceso equitativo y justo a vacunas anti-COVID

CELAC acuerda acceso equitativo y justo a vacunas anti-COVID

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) aprobó por unanimidad promover el "acceso justo y... 18.09.2021, Sputnik Mundo

El secretario de Relaciones Exteriores señaló que, como lo informó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América latina (Cepal), Alicia Bárcena, los países de la región todavía están "muy rezagados respecto a otras regiones del mundo" en materia sanitaria.Los líderes del subcontinente acordaron tomar acciones para la carencia de medicamentos contra contingencias sanitarias "no vuelva jamás a suceder en la región".El gran mérito de lo que se ha aprobado por los presidentes y primeros ministros de todos los 31 países representados en la cumbre es que han "adoptando un camino común para que no vuelva a suceder que nos falten vacunas, que América Latina nunca más quede rezagada como vivimos en 2020 y 2021, es la lección aprendida y el camino adoptado el día de hoy".La CELAC debe "abrirse paso en el mundo porque es injusto el mundo que hoy tenemos, nos es desfavorable a los países de América Latina y el Caribe", advirtió el canciller mexicano.Si alguien tuviese alguna duda de la pertinencia de esta comunidad, preguntó Ebrard, "¿qué habría sido de todos los países aquí presentes y representados si no se hubiesen tomado iniciativas en 2020 y 2021 que nos permitieron tener acceso a vacunas?".Puso por ejemplo el caso de México donde más del 20% de las vacunas que se aplican son envasadas en este país.Esas vacunas envasadas del biológico de la farmacéutica AstraZeneca "son gracias a acuerdos que se tomaron en esta mesa con los compañeros de Argentina; varios países que aquí están presentes tuvieron accesos a ventiladores porque trabajamos juntos, porque nadie va a ver por nosotros si nosotros no vemos por nosotros mismos", puntualizó.

