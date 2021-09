https://mundo.sputniknews.com/20210917/la-maestra-del-fin-del-mundo-da-clases-en-la-escuela-rural-mas-austral-de-argentina-1116182184.html

La maestra del fin del mundo: da clases en la escuela rural más austral de Argentina

La maestra del fin del mundo: da clases en la escuela rural más austral de Argentina

Liliana Juliá es desde hace cuatro años la única la maestra de la única escuela de Puerto Almanza, un pueblo pesquero en el área agreste de Tierra del Fuego... 17.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

reportajes

argentina

educación

tierra del fuego

escuela

es un poblado de casitas desperdigadas con una vista de ensueño al Canal de Beagle, curso de agua que divide Argentina de Chile, se pueden ver en el horizonte las montañas de pico nevadas pegadas al mar, sobre el que navegan los barcos de pescadores y cruceros turísticos, y del otro lado se ve Puerto Williams, en la isla Navarino chilena.En este pueblo agreste ubicado en el extremo sur de la provincia más al sur de Argentina, la exótica y única Tierra del Fuego, viven cerca de 100 habitantes, en su mayoría hombres solos que se dedican a la pesca, el oficio y el modo de vida más antiguo en el rincón más austral del mundo.Pero también hay algunas familias, por lo que Puerto Almanza tiene una sola escuela rural que recibe todos los días a cinco niños y niñas de nivel inicial y primaria. Su única e indispensable maestra se llama Liliana Juliá y todos los días se despierta a las cinco de la madrugada para llegar a tiempo, porque no es vecina del pueblo."A las 6.30 ya estoy yendo al Ministerio [de Educación] y a las 7 salimos en una camioneta 4x4, porque es la única forma de llegar. Son 40 km por la ruta asfaltada y después empalmar con la ruta J, de tierra, otros 35 km hasta Almanza, que es la parte más complicada cuando hay nieve", dijo Liliana a Sputnik.Un día después de una nevada, el trayecto de 75 km desde Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, a Puerto Almanza, demora una hora y media, pero puede ser menos si está seco. En la escuela primero izan la bandera y desayunan. Después comienzan las actividades.Por la pandemia, los niños de primaria, uno en segundo grado y el otro en quinto, atienden por la mañana, cuando antes tenían doble jornada, y los de preescolar se acercan en el turno de la tarde. A diferencia de otras zonas del país, no hubo suspensión de clases aquí, por la posibilidad de mantener la distancia debido a la baja cantidad de alumnos y gracias a la dedicación de la maestra.Un viaje de la punta norte al extremo surLa escuela, que se inauguró hace cuatro años, fue bautizada con el nombre 44 Héroes del Submarino ARA San Juan, en honor a los marinos militares que perdieron la vida en el trágico hundimiento del navío de la Armada, ocurrido en noviembre de 2017. El submarino fue localizado un año después de su desaparición a más de 900 metros de profundidad, en el Mar Argentino.La misma camioneta que la trae va levantando jóvenes en edad de escuela secundaria y los alcanza y regresa a otra escuela rural que sí tienen clases para más grandes. Explicó que los días de nevada el acceso a veces se complica. Se trata de latitudes en las que las temperaturas llegan a descender de los cero grados celsius en los días más crudos de invierno.La escuela tiene, además del aula, un comedor y una biblioteca pequeña. Desde las ventanas se puede ver el canal de Beagle y la vista que tanto distingue a esta parte del mundo, en la que además de paisajes naturales increíbles hay una rica fauna autóctona en la que destacan lobos y elefantes marinos y aves como los cormoranes y pingüinos.Liliana contó que todo eso fue lo que la atrajo desde joven de este rincón del sur del país. Ella nació en la provincia de Salta (noroeste) y vivió su infancia, juventud y adolescencia en la provincia de Formosa (noreste), zonas de Argentina que son lo opuesto en clima, temperatura y bioma a lo que se encuentra en la Patagonia."Siempre fue mi sueño conocer la nieve, los pingüinos. Siempre lo que no tenés, querés. Mi marido pensaba igual así que en un momento se nos dio la oportunidad y dijimos 'armemos bolsos y vayamos a probar suerte'. El año pasado no pudimos por la pandemia, pero vamos a ver si este sí podemos viajar a visitar", mencionó Liliana, quien contó que sus hijos, ya casados, hicieron el camino inverso y se volvieron a vivir al norte.

