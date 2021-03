https://mundo.sputniknews.com/20210330/ushuaia-el-paraiso-argentino-que-apuesta-a-ser-mas-que-el-lugar-turistico-de-paso-a-la-antartida--1110582851.html

Ushuaia: el paraíso argentino que apuesta a ser más que el lugar turístico "de paso" a la Antártida

Ushuaia: el paraíso argentino que apuesta a ser más que el lugar turístico "de paso" a la Antártida

Al sur de Argentina, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se encuentra la ciudad de Ushuaia, que es la puerta de entrada

2021-03-30T19:05+0000

2021-03-30T19:05+0000

2021-03-30T19:05+0000

américa latina

ushuaia

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1110629152_0:144:1024:720_1920x0_80_0_0_548d7083dd6578a1c2c565db734bc4cf.jpg

Al sur de Argentina, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se encuentra la ciudad de Ushuaia, que es la puerta de entrada al continente antártico.Además de capital de la provincia, Ushuaia es uno de los destinos turísticos favoritos de Argentina y de extranjeros que la visitan o que tienen como principal destino la Antártida. Sin embargo, desde que la pandemia de COVID-19 hizo necesario el cierre del turismo internacional en Argentina, en marzo de 2020, la ciudad ha sufrido las consecuencias económicas de la falta de visitantes. Por ello, la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, trabaja en programas que apuestan a incrementar el turismo interno, a partir del "turismo responsable", según contaron a Sputnik la encargada de Asuntos Internacionales, Yulia Melnichenko, y el secretario de Turismo de Ushuaia, David Ferreyra. Ushuaia: "turismo responsable" en tiempos de COVID-19Aunque la Municipalidad, en conjunto con el Gobierno nacional, ha impulsado subvenciones económicas al sector turístico, las dificultades a causa de la reducción de visitantes ha complicado la situación, contaron. "Lo hemos sufrido muchísimo como toda ciudad turística del país, ya que nuestra ciudad vive prácticamente del turismo", explicó Melnichenko."Estamos siempre tratando de aportar un granito más de arena, para que nuestra actividad turística poco a poco se vaya levantando en un proceso continuo y permanente, después del duro golpe para el sector que significó la pandemia", dijo a su vez Ferreyra.Aun así, desde la temporada de Verano 2020-2021, entre diciembre y marzo, la secretaría de Turismo comenzó a observar "resultados bastante positivos", a partir del incremento del turismo interno en el país. La temporada se abordó mediante la campaña En Ushuaia Te Cuidamos, que busca "darle una seguridad al turista" a partir de protocolos sanitarios en los sitios a visitar, así como también la capacitación de los trabajadores del turismo, para que sepan cómo guiar de manera responsable en términos sanitarios a los visitantes.Melnichenko contó que la industria se ha adaptado al concepto de "turismo responsable", y que muchos hoteles y centros gastronómicos modificaron las áreas comunes para que permitan establecer la distancia social necesaria entre los visitantes, lo que se suma a los protocolos sanitarios establecidos para el personal y turistas. De hecho, gracias al programa Ushuaia obtuvo el Sello SafeTravels otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, destacó Ferreyra. Los mejores destinos de UshuaiaEntre los puntos más visitados de Ushuaia está el Parque Nacional Tierra del Fuego, "que combina montaña, bosque y costa de mar que ofrece el histórico recorrido del Tren del Fin del Mundo, conocido como 'tren de los presos'", dijo Ferreyra. El secretario de Turismo también sugirió a quienes quieren conocer el Canal del Beagle, donde se encuentra la Bahía de Ushuaia, que visiten el pueblo Yagán, destino elegido por el científico inglés Charles Darwin para varias investigaciones científicas. Para quienes no conocen, contó que allí hay una gran diversidad de fauna autóctona en estado natural, como aves marinas, lobos marinos, pingüinos y en los últimos años ballenas jorobadas. Su ubicación al pie de la Cordillera de los Andes permite a los viajantes realizar actividades como senderismo, trekking, montañismo, escalada, y demás, especialmente en temporada de invierno. "Una de las actividades más sorprendentes en Ushuaia es el sobrevuelo en helicóptero que ofrece aterrizar en la cima de una montaña para ver toda la ciudad a más de 1.000 metros de altura", sugirió también. El futuro en Ushuaia: ser el destino final y no "de paso" para la AntártidaEn principio, Argentina volverá a abrir sus fronteras al extranjero en 2022, si bien la situación epidemiológica podría adelantar o atrasar dicha fecha, matiza la secretaria de Relaciones Internacionales de la ciudad. Si bien antes los principales visitantes de Ushuaia venían de Europa, Estados Unidos, Brasil y, en menor medida Europa del este, por el momento las autoridades locales hacen sus proyecciones sobre el turismo interno.En buena parte, los visitantes que eligen Ushuaia como destino muchas veces pasan solo una noche, para posteriormente visitar al continente antártico. Por ello, la Secretaría de Turismo trabaja en otro programa llamado 10 razones para conocer Ushuaia, "para que se conozca 'El fin del mundo', y para que la gente no solo venga de paso sino que se tome dos o tres noches para conocer realmente la ciudad", destacó Melnichenko.

ushuaia

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

ushuaia, argentina