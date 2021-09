Israel se paraliza en el Día de la Expiación, el más sagrado del calendario judío

"Yo ayuno porque es parte de mi cultura, si bien no soy religiosa, me sienta bien", dice Olga Vaknin a Sputnik. "Me gusta la cena previa, llena de manjares especiales, con la familia o con amigos, y me encanta el día de después, el silencio de las calles. Y me superencanta cuando volvemos a comer y beber 25 horas después", agrega sonriente.