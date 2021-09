https://mundo.sputniknews.com/20210915/exministro-uruguayo-astori-pide-cautela-con-anuncio-de-tlc-con-china-por-el-mercosur-1116100942.html

Exministro uruguayo Astori pide cautela con anuncio de TLC con China por el Mercosur

Exministro uruguayo Astori pide cautela con anuncio de TLC con China por el Mercosur

MONTEVIDEO (Sputnik) — El exministro de Economía de Uruguay y exvicepresidente del Gobierno del opositor Frente Amplio (izquierda), Danilo Astori, pidió... 15.09.2021, Sputnik Mundo

El exministro de Economía (2005-2008 y 2015-2020) dijo, en entrevista con el programa televisivo local Desayunos Informales, que hay que tener "cautela" con el anuncio de un posible TLC con China y afirmó que su "hipótesis es que China siempre va a privilegiar su relación con Brasil y Argentina. No hay que romper el Mercosur (Mercado Común del Sur)".El proceso de integración regional Mercosur está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (actualmente suspendido) y establece que no es posible efectuar acuerdos comerciales bilaterales con países por fuera del bloque. MercosurAstori dijo que cree que lo que "ha propuesto el presidente [Luis Lacalle Pou], no la última vez sino en anteriores oportunidades, es un camino de confrontación [con los países del Mercosur]. "Lo hacemos sí o sí, si no lo hacemos nos vamos [del Mercosur]; yo lo interpreté de esa manera". El 7 de septiembre pasado, Lacalle Pou informó en conferencia de prensa que el Gobierno uruguayo recibió una oferta formal de China para iniciar el análisis de prefactibilidad para avanzar hacia un tratado de libre comercio entre ambos países. El presidente aclaró que el país quiere continuar en el Mercosur. "Hubo una vocación histórica en nuestro país de pertenecer al Mercosur y, al mismo tiempo, abrir nuestros mercados y nuestras fronteras a distintos países del mundo", indicó. El exvicepresidente Astori (2010-2015) celebró que se prevea estudiar la prefactibilidad del posible TLC, pero recordó que la negociación en estos casos es "extraordinariamente complicada y larga". La idea de China es terminar el estudio de prefactibilidad a fin de año.

