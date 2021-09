https://mundo.sputniknews.com/20210914/cual-es-el-sitio-arqueologico-mas-antiguo-del-mundo-1116030525.html

¿Cuál es el sitio arqueológico más antiguo del mundo?

Los antepasados de los humanos ya deambulaban por nuestro planeta hace seis millones de años, pero ¿cuál es el sitio más antiguo que contiene evidencia... 14.09.2021, Sputnik Mundo

ciencia

kenia

arqueología

etiopía

fósiles

Según diversos académicos con experiencia en arqueología y antropología prehistórica, no existe un consenso en la comunidad científica para responder a esta pregunta.Un lugar en Kenia y otro en Etiopía compiten por el título de sitio arqueológico más antiguo del mundo, explicaron los especialistas a Live Science.El primer sitio se llama Lomekwi 3, está ubicado en una colina baja en el condado de Turkana (Kenia) y contiene huesos de homínidos y artefactos de piedra. Al fechar el sedimento en donde se encontraron los objetos arqueológicos, los científicos estimaron que la edad del sitio era de aproximadamente 3,3 millones de años, apunta un estudio publicado en 2015 en la revista Nature. Los hallazgos "marcan un nuevo comienzo para el registro arqueológico conocido", se escribió en la revista científica en la ocasión de la publicación de la investigación.Las herramientas encontradas en Lomekwi 3 probablemente fueron creadas por los Australopithecus afarensis, homínidos que habitaban la región en ese momento.Si bien coincide con la afirmación de Lewis, Jeremy DeSilva, profesor asociado de antropología en Dartmouth College (Estados Unidos), señaló que no todos los estudiosos están de acuerdo.David Braun, profesor de antropología en la Universidad George Washington (EEUU), puso de relieve que una serie de artículos recientes "cuestionan el estatus de los artefactos de Lomekwi 3". El académico sugiere que "los artefactos pueden no datar del mismo tiempo que el sedimento en el que se encontraron".Yonatan Sahle, profesor de arqueología en la Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) está entre los científicos que no creen que Lomekwi 3 sea el sitio arqueológico más antiguo de nuestro planeta.Gona es un sitio arqueológico ubicado junto al río Kada Gona, en la depresión de Afar, Etiopía. Al contrario de la investigación acerca de Lomekwi que se publicó por primera vez hace relativamente poco tiempo, los estudios en Gona se han publicado desde hace varias décadas y han resistido el escrutinio académico, según Sahle.Las herramientas de piedra encontradas en Gona pueden haber sido hechas por los Australopithecus garhi, antepasados de los humanos que vivieron en el este de África hace unos 2,5 millones de años. Se han encontrado fósiles de esta especie cerca de los artefactos hallados en Etiopía.Tim White, codirector del Centro de Investigación de la Evolución Humana de la Universidad de California en Berkeley (EEUU) coincide que Gona posee la mejor evidencia inequívoca de ser el sitio arqueológico más antiguo.Braun de la Universidad George Washington agrega que, de no comprobarse la datación de los hallazgos de Lomekwi 3, su segunda opción de sitio arqueológico más antiguo del mundo no sería Gona. El académico cree que el trofeo queda en manos de Ledi-Geraru, también en Etiopía, que se remonta a unos 2,8 millones de años.En Ledi-Geraru, los investigadores encontraron un pedazo de una mandíbula de homínido, la cual fecharon al examinar la edad del sedimento circundante.La datación de este tercer sitio arqueológico también es blanco de controversia. Sahle de la Universidad de Ciudad del Cabo apunta que, en realidad, puede ser considerablemente más joven que 2,8 millones de años y que Gona es el sitio con la mejor evidencia inequívoca.

kenia

etiopía

kenia, arqueología, etiopía, fósiles