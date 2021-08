https://mundo.sputniknews.com/20210831/cdmx-abre-sus-ventanas-arqueologicas-hacia-el-pasado-glorioso-1115620201.html

CDMX abre sus "ventanas arqueológicas" hacia el pasado glorioso

CDMX abre sus "ventanas arqueológicas" hacia el pasado glorioso

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México inauguró la exposición "El Pabellón de las Ventanas Arqueológicas", en la Casa del Marqués... 31.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-31T18:42+0000

2021-08-31T18:42+0000

2021-08-31T18:42+0000

américa latina

arte y cultura

ciudad de méxico

historia

exposición

instituto nacional de antropología e historia de méxico (inah)

descubrimientos

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108285/51/1082855113_0:167:2522:1586_1920x0_80_0_0_488cdca1b1623030e788bc955f6deb09.jpg

La exposición incluye cinco esculturas mexicas, tres de ellas descubiertas en la propia Casa del Marqués del Apartado, y dos cráneos procedentes del Huey Tzompantli. También contiene fotografías, videos y maquetas que hacen un repaso de los descubrimientos más importantes en torno a estos espacios.La primera de estas ventanas es una escalinata prehispánica que formó parte de un templo, instalada en la misma Casa del Marqués de Apartado en 1901y remodelada para dicha exposición.Las más recientes se ubican en la calle de Guatemala donde hace 11 años se descubrió el Templo de Ehécatl (Dios del Viento) y en 2015 encontraron parte del Huey Tzompantli del Templo Mayor.Raúl Barrera Rodríguez, responsable del Programa de Arqueología Urbana del INAH, explicó que en el Centro Histórico existen 42 ventanas arqueológicas distribuidas en 16 inmuebles y la vía pública, a través de las cuales se pueden admirar no solo restos de templos y palacios mexicas, también de casas de conquistadores españoles, iglesias cristianas, casas del gobierno virreinal y vestigios del siglo XIX.Por su parte, la arqueóloga Lorena Vázquez destacó la importancia de estas ventanas arqueológicas, la cuales dijo "consisten en partes o fragmentos de los templos del recinto sagrado de Tenochtitlán. Obviamente no es de los más de 78 templos que dicen las fuentes históricas, pero sí son unas porciones importantes de estos edificios".Todos los arqueólogos coinciden en que todavía hay mucho por descubrir en las profundidades del Centro Histórico de la Ciudad de México."El Pabellón de las Ventanas Arqueológicas" estará abierto martes, miércoles, viernes y sábados de 10 am a 3 pm durante todo el mes de noviembre. El acceso será con el boleto de ingreso al Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor.

https://mundo.sputniknews.com/20210813/el-gobierno-de-mexico-conmemora-los-500-anos-de-la-caida-de-tenochtitlan-1115056588.html

ciudad de méxico

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

arte y cultura, ciudad de méxico, historia, exposición, instituto nacional de antropología e historia de méxico (inah), descubrimientos, méxico