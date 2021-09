https://mundo.sputniknews.com/20210913/bob-pop-me-echaron-de-un-trabajo-por-ir-a-un-concierto-de-bowie-disfrazada-de-mamarracha-1115916848.html

Bob Pop: "Me echaron de un trabajo por ir a un concierto de Bowie disfrazada de mamarracha"

Muy pocos saben que el nombre real del famoso escritor y periodista Bob Pop es Roberto Enríquez (Madrid, 1971), pero todos conocen la novelesca historia de... 13.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-13T11:41+0000

2021-09-13T11:41+0000

2021-09-13T12:26+0000

entrevistas

reportajes

lgtbi

sin tapujos

españa

La serie se fraguó en una noche de confesiones (y mucho alcohol) con su amigo íntimo Pedro Almodóvar, que además hace un cameo, y en ella cuenta su infancia y adolescencia marcada por el bullyng, el desprecio de sus padres con los que dejó de hablarse (hasta el día de hoy) por su condición sexual; y lo que él califica en esta entrevista para Sin Tapujos como "la búsqueda incesante de identidad" porque "¿quién no ha estado perdido o ha buscado la forma de dar con quién es?", sostiene.Bob Pop se convirtió en un icono en redes sociales antes de que la palabra youtuber se convirtiese en mainstream, y su sentido del humor siempre divertido, optimista e irónico le han catapultado hacia la fama: "La posibilidad de ser feliz se le ha negado durante mucho tiempo a la gente diferente. No hace falta que nos castiguen", sostiene en esta entrevista muy personal para Sin Tapujos.El escritor se confiesa también sobre cómo le ha cambiado la vida la esclerosis múltiple y cómo sintió alivio cuando lo hizo público en televisión: "De las pocas cosas que he aprendido a mis casi 50 años es a no rebelarme frente a lo inevitable y a saber qué batallas tengo que luchar".Bob Pop dice que le "encanta" ir en silla de ruedas pero critica que las ciudades no están adaptadas para las personas con discapacidad: "Me costó mucho encontrar una casa que estuviera adaptada", asegura.Sobre los ataques homofóbicos, el periodista asegura que toda su vida ha sentido el "desprecio cotidiano" y que incluso llegaron a echarle de un trabajo "por ir a un concierto de Bowie disfrazada de mamarracha".

