López Obrador opina que Acuerdo de México con EEUU sobre migración es un éxito

López Obrador opina que Acuerdo de México con EEUU sobre migración es un éxito

La reunión del relanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) bilateral en Washington, "fue buena porque estamos en la misma sintonía con el Gobierno de EEUU, hay coincidencias con la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente (Joe) Biden", agregó.Ese mecanismo fue establecido en 2013 y estaba suspendido desde 2016, durante toda la administración del expresidente Donald Trump (2016-2020) que aplicó una política económica proteccionista para repatriar inversiones desde el extranjero."Si hay trabajo y bienestar en las comunidades de origen la gente prefiere estar con su gente y sus cultura y no emigra", reafirmó el gobernante sobre una misiva que envió a Biden con una propuesta de invertir en programas sociales en los tres países centroamericanos y el sureste mexicano.López Obrador afirma que esa política de inversión social multinacional no se ha hecho nunca: "siempre es lo coercitivo, el detener [a los migrantes], pero no ha habido una alianza para el desarrollo, para el progreso con justicia que tenemos que buscar".Propuesta continentalEl jefe de estado mexicano dobló la apuesta y extendió su proyecto a todo el continente, mientras se prepara a encabezar una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el 18 de septiembre en México, donde planteará el reemplazo de la Organización de Estados Americanos y extender el tratado comercial de libre comercio de Norteamérica (T-MEC) a Sudamérica.El acuerdo migratorio se implementaría "primero con Centroamérica y luego con toda nuestra América, una especie de Unión Europa (UE), pero una unión de América del Norte América, América Central y América del Sur", prosiguió López Obrador.Argumentó que la integración regional significaría no solo crecimiento económico sino significa bienestar.El líder de la izquierda nacionalista mexicana considera que la UE funcionó bien en años pasados porque "los países con menos desarrollo recibieron recursos para crear infraestructura, impulsar sus actividades productivas".Afirmó además que fue el caso de España: "su crecimiento se logra a partir de que se firma esta unión de países".Insistió en impedir la repetición de las políticas punitivas, evitar "resolver las cosas con el uso de la fuerza y con medidas coercitivas. Lo mejor es el desarrollo, que haya empleo y eso lo podemos lograr".Subrayó que América tiene muchos recursos naturales y bastante desarrollo tecnológico."Y [tiene] algo que es fundamental, fuerza de trabajo joven, que ya no hay en el mundo, o que no es suficiente. América Latina tiene sobre todo mucha mano de obra joven que no se tiene en Europa ni en América del Norte", puntualizó.La propuesta de López Obrador contempla que EEUU otorgue visas temporales de trabajo a los migrantes que se inscriban al modelo de programas sociales mexicanos que se exportarían a la región centroamericana.La Casa Blanca ha promertido una inversión de 4.000 millones de dólares en Centroamérica que no se ha implementado hasta la fecha.En julio pasado, el éxodo se disparó a un máximo histórico de 212.000 personas detenidas por EEUU en su frontera sur, mientras que México ha interceptado casi 20.000 en todo 2021.

