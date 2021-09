https://mundo.sputniknews.com/20210902/amlo-promete-enviar-una-carta-a-biden-y-este-seria-el-tema-a-tratar-1115677291.html

AMLO promete enviar una carta a Biden y este sería el tema a tratar

2021-09-02T13:03+0000

2021-09-02T13:03+0000

2021-09-02T13:34+0000

Durante su conferencia de prensa del 2 de septiembre, el mandatario mexicano subrayó la necesidad de atender la crisis migratoria y ante todo sus causas. "Se lo voy a volver a plantear al presidente Biden, la semana próxima a más tardar le envío una carta porque no podemos solo estar deteniendo, reteniendo hay que atender las causas. La gente no sale por gusto de sus pueblos, no abandonan su familia por gusto. Lo hacen por necesidad", comentó.Entre las medidas López Obrador mencionó la extensión del programa Sembrando Vida hacia Hondúras, El Salvador, Guatemala y otros países centroamericnos, así como la implementación en dichos territorios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.Recordó que el Gobierno mexicano busca no permitir violación de los derechos humanos de migrantes, sobre todo en la frontera norte. En este contexto mencionó la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en la que el grupo criminal de Los Zetas asesinó a 72 migrantes que viajaban rumbo a Estados Unidos, así como el reciente asesinato de los migrantes guatemaltecos, que fueron quemados igual en Tamaulipas.El gobierno de México implementa por medio de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) programas sociales en el norte de Centroamérica, desde donde proviene la gran parte de migrantes que utilizan a México como país de tránsito para llegar hasta Estados Unidos. De acuerdo con la información presentada por López Obrador en su Tercer Informe, durante la instrumentación del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro, hasta junio se contabilizaron 6.068 jóvenes de entre 18 y 29 años vinculados a un centro de trabajo en El Salvador y Honduras, además de 501 centros de trabajo registrados en ambos países. Mientras que en lo que respecta a la implementación del programa Sembrando Vida en El Salvador y Honduras, hasta la misma fecha se contabilizaron 5.620 personas que forman parte del proyecto.

