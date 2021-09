https://mundo.sputniknews.com/20210910/londres-esta-decidido-a-no-recibir-migrantes-que-vienen-por-mar-1115908870.html

¿Londres está decidido a no recibir migrantes que vienen por mar?

¿Londres está decidido a no recibir migrantes que vienen por mar?

Priti Patel, la ministra del Interior del Reino Unido, aprobó una medida, mediante la cual, puede devolver a Francia las embarcaciones ilegales que cruzan el... 10.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-10T02:41+0000

2021-09-10T02:41+0000

2021-09-10T02:45+0000

internacional

europa

francia

reino unido

inmigrantes

En las últimas semanas se registró el récord en número de llegadas de migrantes irregulares. Según los datos del Ministerio del Interior, el 6 de agosto, 785 migrantes llegaron por mar, mientras que en agosto se había registrado un récord diario de 828 personas llegadas por mar ilegalmente. En consecuencia, Patel aprobó una medida, mediante la cual, puede devolver a Francia las embarcaciones con inmigrantes ilegales.Desde el Brexit, Londres ha intentado presionar a Francia para que París redoble las fuerzas que guardan las fronteras para evitar las llegadas de los barcos con los migrantes. El 8 de agosto, en Londres, la ministra Patel y el ministro francés Gérald Darmanin se reunieron para discutir la situación con respecto a los barcos de migrantes ilegales.A pesar de esto, en una carta a Patel Darmanin destacó que esta devolución en alta mar "podría tener un impacto negativo en la cooperación" entre los dos países cuyas relaciones son ya tensas desde el Brexit. Sobre todo, en la carta Darmanin se rechazó la propuesta británica de crear un “centro de mando conjunto único” para las fuerzas de ambos países.Londres y París han tratado durante años de detener las travesías ilegales, pero no han tenido mucho éxito. Meses atrás, el Reino Unido acordó darle a Francia 54 millones de libras (74 millones de dólares) con el fin de financiar la duplicación del personal policial que patrulla las fronteras.Londres aún no ha desembolsado esa suma, y la ministra Patel ha insinuado que podría retenerla si Francia no hace mayores esfuerzos para detener los botes.Según The Daily Telegraph, el primer ministro Boris Johnson respalda esta estrategia y el Reino Unido solo la utilizaría en “circunstancias muy limitadas” para las embarcaciones más grandes y cuando se considere seguro hacerlo en términos de interés nacional.Por consiguiente, la ministra del Interior del Reino Unido pidió que se reescribiera la interpretación que hace su país del Derecho Marítimo Internacional.Según medios británicos, la fuerza fronteriza británica está siendo entrenada con nuevos métodos para lograr obligar a las embarcaciones a dar media vuelta antes de que lleguen a las costas del sur de Inglaterra.

francia

reino unido

2021

europa, francia, reino unido, inmigrantes