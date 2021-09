https://mundo.sputniknews.com/20210909/la-fundacion-de-bill-gates-compra-four-seasons-1115870722.html

La fundación de Bill Gates compra Four Seasons

La fundación de Bill Gates compra Four Seasons

La fundación de inversión del fundador de Microsoft, Bill Gates, Cascade Investments llegó a un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en la... 09.09.2021, Sputnik Mundo

Según el acuerdo, Cascade Investments aumentará su participación en Four Seasons Hotel and Resorts al 71,25% desde el 47,5% mediante la compra de la mitad de la participación que pertenece a Kingdom Holding de Arabia Saudí.Según The Wall Street Journal, la deuda de Four Seasons ronda los 850 millones de dólares. Gracias al acuerdo, el valor total de la cadena hotelera ahora se estima en 10.000 millones de dólares. El acuerdo está programado para cerrarse en enero de 2022.Four Seasons fue fundada por el canadiense Isador Sharp en 1960 quien ahora posee el 5% de sus acciones. Actualmente, la compañía opera 120 hoteles y 46 propiedades residenciales en 47 países.

