Fiscalía de Nicaragua acusa al exvicepresidente Sergio Ramírez por incitar al odio

MANAGUA (Sputnik) — El Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua informó que acusó al exvicepresidente (1985-1990) y escritor Sergio Ramírez "por realizar... 09.09.2021, Sputnik Mundo

El Ministerio Público recuerda que los principales miembros de la junta directiva de la FVBCH están acusados por realizar conductas de apropiación indebida, lavado de dinero, bienes y activos.El texto señala que esos fondos en su mayoría tenían como destino el financiamiento de uno de sus proyectos, el Programa Medios para Nicaragua.Sin embargo, "en la práctica fueron destinados para otros fines que no eran los propios de la Fundación, como fue el dar financiamiento a personas y organismos que buscaban la desestabilización de la buena marcha del desarrollo económico y social del país", explica el órgano del Estado.Esas acciones "se encuadran en el tipo penal de Conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en concurso con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, tipificados en los artículos 282, 410 y 412 del Código Penal, Ley No. 641, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de la República de Nicaragua", resalta el comunicado.En consecuencia, el Ministerio Público solicitó orden de detención y allanamiento contra Ramírez.A principios de junio, cuando la Fiscalía ordenó las primeras detenciones contra un grupo de opositores por presuntos delitos que lesionan la soberanía nacional, Ramírez (de 79 años) salió del país, según dijo para atender a un tratamiento médico, y luego no regresó.

