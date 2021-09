https://mundo.sputniknews.com/20210909/familiar-de-victima-de-policia-en-protestas-de-colombia-denuncia-amenazas-1115872171.html

Familiar de víctima de policía en protestas de Colombia denuncia amenazas

BOGOTÁ (Sputnik) — La pareja de una de las víctimas de las protestas desatadas por el asesinato de un hombre en una estación de policía hace un año, que quedó...

2021-09-09T04:02+0000

2021-09-09T04:02+0000

2021-09-09T04:02+0000

colombia

Páez, quien tuvo un hijo con Fonseca, afirmó además: "Mi teléfono está interceptado por ellos, en ocasiones, estoy hablando y escucho como si sonara un radio de la policía. Tengo que colgar porque no puedo seguir escuchando la llamada".El 9 de septiembre, la muerte de Javier Ordóñez, un abogado de 42 años, tras haber recibido varias descargas eléctricas en una estación de policía de Bogotá, desató fuertes manifestaciones.Decenas de CAI fueron incendiados. La policía, por su parte, respondió con armas de fuego contra los manifestantes, como evidenciaron múltiples videos compartidos en vivo en redes sociales."Jaider tenía 17 años. Salió a montar bici y terminó en las manifestaciones en el CAI Verbenal (norte de Bogotá), contra el abuso policial. No tuve contacto con él desde las 6:53 de la noche que salió. Lo veo un video en vivo que estaban compartiendo en Facebook, donde logro verlo sosteniendo una puerta. Sigo mirando, la policía empieza a disparar y el video finaliza ahí", relató Páez vía telefónica.La esposa de Fonseca, quien era domiciliario, complementó: "Contados 15 o 20 minutos, me llaman del Hospital Cardio Infantil a decirme que él estaba allí. Recibió cuatro impactos de bala. La que le quita la vida es la que se aloja en su pierna izquierda, al lado de la vena", agregó.Familiares de la decena de personas que fallecieron en distintos puntos de Bogotá hace un año, convocaron a plantones este jueves 9 de septiembre, en conmemoración de sus muertos.

