Comité del Paro de Colombia convoca a marchas contra nueva reforma fiscal

Comité del Paro de Colombia convoca a marchas contra nueva reforma fiscal

BOGOTÁ (Sputnik) — El sindicalista colombiano Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una de las organizaciones que integra... 09.09.2021, Sputnik Mundo

Según Maltés, la iniciativa no fue socializada con las organizaciones sindicales y la ciudadanía que, aseguró, será la más afectada con el nuevo proyecto presentado por el Gobierno en cabeza del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo."Esta reforma tributaria no fue consultada con el Comité de Paro ni con ninguna de las organizaciones sociales que la hundimos (abolieron) mediante el estallido social que comenzó el pasado 28 de abril", dijo Maltés.Asimismo, agregó que no fue discutida en el Congreso de la República de la manera adecuada, ya que "fue aprobada sin mayores discusiones" y "61 artículos se aprobaron sin discutirlos, teniendo en cuenta que la oposición se retiró por falta de garantías".El ministro Restrepo anunció a la prensa que el Congreso aprobó la conciliación de la reforma tributaria o denominado Proyecto de Inversión Social, con la que se espera recaudar 15,2 billones de pesos (4.000 millones de dólares).La aprobación se dio en el Senado con una votación de 70 a favor y ocho en contra y con 132 votos positivos y 22 negativos en la Cámara de Representantes (diputados).El pasado proyecto de ley de reforma tributaria, impulsado por el Gobierno de Iván Duque y que gravaba productos básicos de la canasta familiar, motivó el Paro Nacional que duró del 28 de abril al 15 de junio, el cual se cobró decenas de muertos y dejó cientos más de personas heridas.Debido a las manifestaciones, el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, abandonó su cargo y el proyecto de reforma fiscal fue retirado del Congreso.

