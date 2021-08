https://mundo.sputniknews.com/20210820/vandala-la-polemica-cerveza-creada-en-colombia-a-favor-de-las-protestas-1115282452.html

'Vándala', la polémica cerveza creada en Colombia a favor de las protestas

'Vándala', la polémica cerveza creada en Colombia a favor de las protestas

BOGOTÁ (Sputnik) — Una heroína de la Independencia de Colombia se alza, altiva, por las calles del tradicional barrio de La Candelaria, el más antiguo de esta... 20.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-20T22:25+0000

2021-08-20T22:25+0000

2021-08-20T22:25+0000

cerveza

américa latina

colombia

paro nacional en colombia (2021)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1115283982_0:343:960:883_1920x0_80_0_0_9cf35c507d565909eb6f6d9c0f26070d.jpg

Los afiches que sostienen esta nueva versión de la mártir independentista van acompañados de un sugerente adjetivo: Vándala. Un término cada vez más usado durante y después del Paro Nacional, que trajo las más fuertes protestas de los últimos tiempos.Otras palabras terminan de darle el impulso de marketing a este nuevo producto: "La cerveza artesanal del Paro Nacional".Aprovechando las masivas movilizaciones contra el Gobierno de Iván Duque, que transcurrieron mayoritariamente entre el 28 de abril y el 15 de junio pasado, cerveceros artesanales y simpatizantes crearon una bebida alusiva, para "darle un valor simbólico o político a un producto de consumo", dijo César Jerez, gestor del Café Pushkin, lugar de venta de la cerveza.Así, este año y en pleno auge del inconformismo, surgió Vándala. Por su nombre, imagen, y el contexto de sus creadores, no ha estado exenta de polémica.Las manifestaciones dejaron decenas de manifestantes muertos. Muchos de ellos, a manos de la Fuerza Pública, según confirmaron organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.Igualmente, tres policías fallecidos, y actos vandálicos contra el mobiliario público en ciudades como Cali y Bogotá.Tras la finalización del paro, las autoridades anunciaron múltiples capturas contra los integrantes de las llamadas "primeras líneas" de ambas ciudades, donde se presentaron las protestas más violentas y bloqueos de vías.La Primera Línea es como se conoce a los jóvenes encapuchados que, con escudos de lata, cascos de construcción, gafas, piedras y caucheras, se enfrentan a la policía, al estar justo al frente de las manifestaciones.Para las autoridades, varios de los detenidos están vinculados con las disidencias de la extinta guerrilla FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y bandas narcotraficantes. A su vez, ellos lo niegan y acusan a la fuerza pública de asesinatos y desapariciones."Qué mejor que volverla al contrario. Un lema publicitario: si nos dicen vándalos o vándalas, usemos esa palabra para reivindicar el derecho a la protesta", añadió Jerez."Vándala, por favor"Los carteles de La Pola, apodo que los colombianos usan para Salavarrieta pero también para referirse informalmente a una cerveza, atraen a los curiosos al Café Pushkin.Algunos ejemplares de Vándala comparten nevera con cervezas como La Trocha o La Roja, también artesanales, y producidas por antiguos integrantes de guerrillas que firmaron la paz con el gobierno en 2016.Jerez, quien estudió Geología en la antigua Unión Soviética y es aficionado al poeta Alexander Pushkin, es además presidente de Frutos de Paz, un espacio que vende también productos agrícolas de quienes decidieron dejar las armas.Pero las preguntas de los visitantes no son por el café, la miel o los jabones que intentan comercializar los reinsertados, y que reposan en una vitrina, justo al frente de las cervezas.Aunque el nombre de la cerveza "surtió ese efecto entre los participantes del paro", afirma Jerez, también atrajo requisas de las autoridades. Esto último hizo que la mayoría de ejemplares de Vándala se trasladaran a neveras más discretas."Ilegal"A finales de julio, funcionarios de la Secretaría de Salud hicieron una requisa en el café, para llevarse los productos sin registro sanitario. Entre ellos, la Vándala.En efecto, la Vándala es, además, "ilegal", confiesa el gestor del café, quien estuvo exiliado en España, de 1996 a 2010.Es decir, no tiene Invima, que es el registro sanitario para su comercialización."Para un productor artesanal, campesino o reincorporado, gastarse cinco millones de pesos en Invima (1.300 USD al cambio actual) es un cuello de botella", insiste Jerez.Incluso, la mayoría de productos del café, bebidas u otros, tampoco cuentan con ese registro."Normalmente, la Secretaría va por localidades y barrios específicos para hacer una ronda. El día que lo hicieron, solo fueron a nuestro café y se centraron en las cervezas artesanales", resalta.Y reitera que, pese a ello, no propenderá por obtener la certificación para la Vándala, por lo que la bebida de La Pola encapuchada seguirá siendo ilegal.

https://mundo.sputniknews.com/20210528/vandala-la-cerveza-del-paro-nacional-de-colombia-eh-1112672135.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Paula Carrillo

Paula Carrillo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Paula Carrillo

cerveza, colombia, paro nacional en colombia (2021)