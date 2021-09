https://mundo.sputniknews.com/20210908/peru-tendra-extremos-cuidados-en-filmacion-de-pelicula-transformers-en-machu-picchu-1115854861.html

Perú tendrá extremos cuidados en filmación de película 'Transformers' en Machu Picchu

LIMA (Sputnik) — Autoridades peruanas informaron este miércoles a medios locales que tendrán extremos cuidados en el rodaje de la película 'Transformers: The... 08.09.2021, Sputnik Mundo

"Que quede claro que a Machu Picchu no va a ingresar ninguno de los robots, ni siquiera una mano del robot", dijo el jefe de del parque arqueológico de Machu Picchu, José Bastante, en diálogo con la agencia estatal Andina.El equipo de producción de la que será la séptima entrega de la famosa saga cinematográfica ya se encuentra en Cusco, donde se tiene previsto que utilicen la ciudadela inca como locación durante cuatro días.El jefe del parque arqueológico indicó que en el acuerdo con los productores se ha establecido que en la filmación participarán sólo dos actores, mientras que los robots serán recreados de manera virtual sin poner en riesgo la integridad de las ruinas.Por su parte, el alcalde de Cusco, Víctor Boluarte, manifestó que espera que se cumplan con los compromisos para la filmación y que su municipio muestra buena disposición para llevar a cabo este tipo de proyectos.El estreno en cines de la película Transformers: The Rise of The Beasts está previsto para junio del próximo año.

