https://mundo.sputniknews.com/20210907/reconocera-eeuu-el-gobierno-taliban-en-afganistan-1115819139.html

¿Reconocerá EEUU el Gobierno talibán en Afganistán?

¿Reconocerá EEUU el Gobierno talibán en Afganistán?

El presidente de EEUU, Joe Biden, declaró que el reconocimiento de la autoridad talibán por parte de su país está todavía muy lejos. Sputnik conversó con dos... 07.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-07T18:50+0000

2021-09-07T18:50+0000

2021-09-07T18:50+0000

internacional

eeuu

afganistán

talibán

joe biden

política exterior

los talibanes toman el control de afganistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1115819092_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_6f1225c47566c443309733b1c1ad4820.jpg

"Está muy lejos", dijo Joe Biden a los periodistas aclarando que es prematuro hablar de un reconcomiendo al Gobierno Talibán.De acuerdo con el analista Yuri Rogulev, esta cuestión no es nada sencilla para la comunidad internacional, puesto que los talibanes (movimiento proscrito en Rusia por terroristas) deberán demostrar con hechos que mantendrán un gobierno inclusivo.Sin embargo, el experto Gevorg Mirzayan considera que a pesar de la ausencia de un reconocimiento oficial, los estadounidenses ya cooperan con los talibanes y seguirán haciéndolo."Lo más probable es que el reconocimiento formal de los talibanes por parte de EEUU no se produzca hasta dentro de mucho tiempo. Sin embargo, esto no impide que los estadounidenses trabajen con los talibanes incluso sin reconocimiento formal, algo en lo que participaron activamente durante la retirada. Y seguirán haciéndolo, sobre todo porque los talibanes dependen ahora de las relaciones con EEUU", subrayó.Agregó que la enorme cantidad de armas y equipos militares abandonados por los militares estadounidenses podría traer inclusive algún beneficio a los intereses de EEUU, ya que con esto a los talibanes no les convendría tener malas relaciones con ellos.El 7 de septiembre, el movimiento Talibán presentó a su nuevo gabinete de ministros de su Gobierno, aunque el portavoz del movimiento aclaró que el Gobierno declarado es temporal.

https://mundo.sputniknews.com/20210904/que-pais-se-atrevera-ahora-a-conquistar-afganistan---1115745125.html

eeuu

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, afganistán, talibán, joe biden, política exterior, los talibanes toman el control de afganistán