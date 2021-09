Guinea: incertidumbre en proyecto para jóvenes explica caída de Condé

https://mundo.sputniknews.com/20210907/guinea-incertidumbre-en-proyecto-para-jovenes-explica-caida-de-conde-1115825608.html

La pobreza, la falta de atención a la población más joven y el viraje autoritario del Gobierno de Alpha Condé explican el golpe de Estado en Guinea. Telescopio entrevistó al profesor argentino Sergio Galiana.

Bajo el argumento de retirar del poder a un presidente autoritario, que mantiene al país sumido en la pobreza y sin posibilidad de futuro para los más jóvenes, un grupo de militares asaltó el Palacio Presidencial de Guinea-Conakri y detuvo al mandatario Alpha Condé.El cuerpo de élite fue liderado por el coronel Mamady Doumbouya, quien minutos después anunció la disolución de la Constitución y la formación de un nuevo Gobierno.Condé, de 83 años —cuyo paradero actual se desconoce— fue el primer presidente elegido democráticamente en el país africano, en 2010. Durante 2020 fue criticado por cambiar la Constitución y habilitar su tercera reelección, en comicios celebrados en octubre que fueron tildados de fraudulentos por parte de la oposición.Para profundizar en este violento cambio de poder en Guinea y sus consecuencias, marcadas por la condena internacional, Telescopio entrevistó al profesor argentino Sergio Galiana, Magister en Relaciones y Negociaciones Internacionales y Doctorando en Ciencias Sociales.Condé irrumpió en la escena política de su país como "un joven líder en los años 90, oponiéndose a los abusos y presionando por la democratización. Era una persona con un aura muy importante al momento de lograr ser elegido en una transición democrática por 2010", dijo Galiana.Galiana lamentó que esas expectativas "no se cumplieron, sobre todo después de su segundo mandato. Y para finales de su segundo Gobierno, en 2020, la situación empeoró cuando promovió una reforma constitucional para habilitar un tercer período".Ese hecho generó "una serie de manifestaciones que provocaron una cantidad importante de muertos. Pero aunque hubo presiones regionales, las elecciones se celebraron, asumió para un tercer mandato y eso erosionó muchísimo su figura".En relación con los enfrentamientos que se pueden generar entre las etnias a raíz de la destitución del Gobierno, Galiana explicó que ese elemento no se puede advertir."En general, en toda África Occidental no se encuentra homogénea sino más bien todo lo contrario, presenta poblaciones muy mezcladas. (...) Hasta donde se puede ver no hay ninguna apelación en Guinea a cuestiones religiosas ni étnicas a la hora de justificar las posiciones políticas", consideró."El gran problema es que los índices de desocupación son altísimos y afectan a los más jóvenes, en un país extremadamente joven porque la mediana de la población es de 19 años. Y ahí aparece el tema de fondo: ¿cuál es el proyecto de futuro al que se convoca a esa población?", concluyó el analista.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

