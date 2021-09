https://mundo.sputniknews.com/20210905/el-kremlin-reprocha-a-kiev-la-falta-de-voluntad-para-normalizar-las-relaciones-1115752959.html

El Kremlin reprocha a Kiev la falta de voluntad para normalizar las relaciones

MOSCÚ (Sputnik) — En Moscú aspiran a normalizar las relaciones con Kiev, pero no ven la misma voluntad política en la otra parte, dijo el portavoz de la... 05.09.2021, Sputnik Mundo

"Por lo que respecta a la voluntad política del presidente [Vladímir] Putin, la manifestó claramente una y otra vez: está dispuesto a reunirse [con su par ucraniano] y piensa que el lamentable estado de las relaciones ruso-ucranianas es totalmente insatisfactorio y hay que corregirlo en principio, pero por ahora no vemos la misma voluntad política en Kiev", declaró Peskov en una entrevista con el canal de televisión Rossiya 1.Al mismo tiempo, el representante del Kremlin reiteró el rechazo de Moscú a discutir con Kiev sobre el asunto de Crimea, uno de los principales puntos neurálgicos de las relaciones bilaterales desde 2014. La parte ucraniana, según él, difícilmente va a reconocer la pertenencia de Crimea en Rusia, por lo que "este tema no puede figurar en la agenda de las negociaciones".Según Peskov, "no se ha logrado ningún avance en esta materia".Crimea se separó de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes –más del 96%– avaló esa opción. Para Kiev, es un territorio bajo ocupación temporal; por su parte, Moscú sostiene que los habitantes de Crimea votaron democráticamente y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, y que el asunto está zanjado de forma definitiva.

ucrania

