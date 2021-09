https://mundo.sputniknews.com/20210903/vitamina-a-ayuda-a-evitar-la-evolucion-del-vph-a-cancer-1115733558.html

Vitamina A ayuda a evitar la evolución del VPH a cáncer

Vitamina A ayuda a evitar la evolución del VPH a cáncer

Un equipo de investigadores mexicanos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) estudió diferentes componentes de la dieta diaria para...

En el estudio, encabezado por el doctor Patricio Gariglio Vidal, adscrito al Departamento de Genética y Biología Molecular del Cinvestav, lograron identificar que una dieta rica en vitamina A ayuda a frenar los efectos nocivos de la infección y a reducir las posibilidades de que evolucione a cáncer.La investigación fue publicada por el Journal of Pathology, Microbiology and Immunology y da cuenta sobre la importancia de esta vitamina para reducir las lesiones producidas por un tipo de VPH de alto riesgo. Para ello, emplearon modelos de ratones transgénicos con el oncogén E7, que es equivalente a una mujer infectada con el VPH tipo 16.Los dividieron en dos grupos, a uno le administraban dieta con vitamina A y al otro no. Fue así que observaron que la mayoría de los ratones, aproximadamente el 90% presentaron lesiones preneoplásicas de alto grado o cáncer cervical; pero ninguno de los que tenían vitamina A tendía a generar el padecimiento porque su sistema inmune atacaba correctamente las lesiones.Gariglio Vidal explicó que la vitamina A ingresa al organismo y se metaboliza en ácido retinoico, el cual al llegar al núcleo de la célula forma un complejo con sus receptores, e inicia una interacción con muchos genes encargados de activar mecanismos para detener el crecimiento celular o favorecer la muerte programada de células cancerígenas.De esta manera, lograron identificar la importancia de una dieta rica en frutas y verduras, para contener el desarrollo de enfermedades como el cáncer cervicouterino.Virus del Papiloma Humano (VPH)El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una infección viral que puede generar crecimientos en la piel o en las membranas mucosas (verrugas).Hasta la fecha, se han detectado más de 100 variedades del virus y se estima que un 80% de la población sexualmente activa ha contraído algún tipo de este virus, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Estas infecciones se transmiten por la vía sexual o a través de otro tipo de contacto de piel a piel. Las vacunas pueden ayudar a proteger contra las cepas del VPH que tienen mayor probabilidad de causar verrugas genitales o cáncer de cuello uterino.

