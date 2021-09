https://mundo.sputniknews.com/20210903/venezuela-y-colombia-evaluan-las-propuestas-para-la-apertura-progresiva-de-la-frontera-1115726867.html

Venezuela y Colombia evalúan las propuestas para la apertura progresiva de la frontera

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela y las autoridades de Norte de Santander, en el norte de Colombia, evaluaron las propuestas para la apertura... 03.09.2021, Sputnik Mundo

"¡Como lo anunciamos! Siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro recibimos a la delegación del Gobierno de Norte de Santander, 1er [primer] encuentro formal entre autoridades para trabajar propuestas de la apertura progresiva y controlada de la frontera colombo-venezolana", escribió el diputado a través de la red social Twitter.En mayo pasado, las autoridades de ambas naciones también habían evaluado abrir el paso de forma gradual e inicialmente sería para la actividad comercial. En ese entonces, no se concretó la apertura de la frontera.Sin embargo, el Gobierno de Colombia reabrió el 2 de junio su frontera terrestre y fluvial con Venezuela, con algunas restricciones y el tránsito de manera gradual, lo cual fue calificado por el Ejecutivo venezolano como una medida unilateral e irresponsable.Entretanto, Maduro advirtió en junio pasado que la frontera entre Colombia y su país no se abrirá mientras no exista una coordinación entre ambos Gobiernos.La frontera entre ambos países se mantenía cerrada desde marzo de 2020 por la pandemia de COVID-19.

