Terrorismo en África: ¿se acerca el fin de Boko Haram?

Casi 6.000 miembros del grupo fundamentalista islámico se rindieron ante las autoridades de Nigeria en las últimas semanas. 'En Órbita' dialogó con Solana Ledesma, integrante del área análisis de África del Observatorio Universitario de terrorismo de la Universidad Nacional de la Plata (Argentina).

El Ejército nigeriano —país donde ha operado en los últimos años Boko Haram— informó que entre los miles de terroristas que se entregaron hay "soldados y comandantes, que se han rendido con sus familias en la zona noreste"En junio de este año, la organización confirmó la muerte de Abubakar Shekau, su líder desde el año 2010. Detonó su chaleco con explosivos tras ser acorralado por miembros de la escisión rival ISWAP —en español Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISIS), grupo terrorista prohibido en Rusia—."Ante esta muerte se plantean diferentes escenarios. Hay un conflicto de facciones: por un lado ISWAP, que se ubica en el territorio y está absorbiendo a antiguos generales o combate a quienes no se quieren unir", dijo Solana Ledesma a En Órbita.Para la estudiante avanzada de Ciencia Política, ante esta situación de inestabilidad tras la muerte de Shekau, "muchos antiguos militantes [de Boko Haram] o se rindieron o volvieron a sus antiguas aldeas, o se reagrupan para formar su propio grupo terrorista".La integrante del área análisis de África del Observatorio Universitario de terrorismo de la Universidad Nacional de la Plata (Argentina) repasó la historia de las facciones de Boko Haram, responsable de acciones de violencia como secuestros y ataques a población civil.La experta se refirió al caso particular de la facción ISWAP, surgida en 2015 que se caracteriza por "una tendencia a atacar a la Policía Federal, militares o a gobernantes". Esta nació a partir de excombatientes de Boko Haram que no estaban de acuerdo con atacar objetivos civiles, como los secuestros masivos.El portal All Africa informó que los insurgentes que se rindieron estarían libres, lo que causó "desconcierto" de los habitantes, muchos de ellos desplazados por la violencia."Una de las grandes cuestiones a nivel Estado [nigeriano] es cómo lograr la reinserción de estas personas que estuvieron tantos años dentro de esas organizaciones. No hay protocolo a seguir. El terrorismo, que desde el año 2001 logra gran difusión, sigue siendo un fenómeno muy desconocido", sostuvo.De acuerdo con Naciones Unidas, la acción terrorista de Boko Haram provocó 35.000 muertes y más de dos millones de desplazados internos.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el abogado Eduardo Soares, miembro de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, a un año del asesinato en Paraguay de dos niñas argentinas, en una operación militar contra el Ejército del Pueblo. Y además las repercusiones en EEUU tras la ley vigente que prohibe el aborto en Texas.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

