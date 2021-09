https://mundo.sputniknews.com/20210903/rusia-desarrollara-para-fines-de-2021-test-rapidos-para-detectar-cualquier-virus-1115711935.html

Rusia desarrollará para fines de 2021 test rápidos para detectar "cualquier virus"

Rusia desarrollará para fines de 2021 test rápidos para detectar "cualquier virus"

MOSCÚ (Sputnik) — En el marco del nuevo proyecto estatal de Rusia Escudo Sanitario serán desarrollados para finales de este año test rápidos para detectar... 03.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-03T12:54+0000

2021-09-03T12:54+0000

2021-09-03T12:54+0000

rusia

salud

virus

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105620/99/1056209947_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_67de4bf2effd83ca0393814bd673eb00.jpg

La vice primera ministra subrayó que el Escudo Sanitario, creado para reforzar el control epidemiológico en las fronteras de Rusia y por consiguiente mitigar las consecuencias socio-económicos de la pandemia de coronavirus, es uno de los proyectos más necesarios en Rusia pues "esta pandemia no la única que enfrentaremos en nuestra vida", dijo.Además, continuó, para 2030, Rusia pretende aumentar hasta 36 los laboratorios que se encargan de investigación de virus peligrosos, y garantizar que la creación de vacunas contra toda infección no supere los cuatro meses.Pero la rapidez del desarrollo, mencionó, no debe preocupar a la población respecto a calidad de los fármacos ya que las "investigaciones científicas en esa dirección permiten fijar tales plazos" y, además, Rusia es un país experto en producir medicamentos preventivos.

https://mundo.sputniknews.com/20210902/rusia-elabora-pruebas-rapidas-para-detectar-las-variantes-iota-y-lambda-del-coronavirus-1115675235.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, salud, virus, covid-19